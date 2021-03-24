Боррель назвал Россию «опасным соседом»
Россия является для Европейского союза (ЕС) опасным соседом, которого необходимо сдерживать, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне заседания НАТО с участием министров иностранных дел стран — участниц ЕС.
«Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы», — сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).
К сфере общих интересов России и ЕС представитель ЕС отнес ядерное соглашение с Ираном и проблему климатических изменений. Однако, несмотря на наличие подобных вопросов, союз должен сдерживать Россию и противодействовать ей, подчеркнул Боррель.
Ранее, 22 марта, он обвинил Москву во взятии курса на конфронтацию с ЕС. При этом 2 марта ЕС ввел санкции в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников, которых счел связанными с предполагаемым отравлением в августе прошлого года основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
Ограничения были наложены на генерального прокурора Игоря Краснова, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Решение о введении санкций в ЕС приняли после визита Борреля в Москву и его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 4-6 февраля.