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Боррель назвал Россию «опасным соседом»

Ведомости

Россия является для Европейского союза (ЕС) опасным соседом, которого необходимо сдерживать, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне заседания НАТО с участием министров иностранных дел стран — участниц ЕС.

«Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы», — сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).

К сфере общих интересов России и ЕС представитель ЕС отнес ядерное соглашение с Ираном и проблему климатических изменений. Однако, несмотря на наличие подобных вопросов, союз должен сдерживать Россию и противодействовать ей, подчеркнул Боррель.

Ранее, 22 марта, он обвинил Москву во взятии курса на конфронтацию с ЕС. При этом 2 марта ЕС ввел санкции в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников, которых счел связанными с предполагаемым отравлением в августе прошлого года основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

Ограничения были наложены на генерального прокурора Игоря Краснова, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Решение о введении санкций в ЕС приняли после визита Борреля в Москву и его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 4-6 февраля.

Ранее по теме: Боррель обвинил Москву в ведении конфронтационной политики по отношению к ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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