Боррель назвал Россию «опасным соседом»

Ранее, 22 марта, он обвинил Москву во взятии курса на конфронтацию с ЕС. При этом 2 марта ЕС ввел санкции в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников, которых счел связанными с предполагаемым отравлением в августе прошлого года основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.