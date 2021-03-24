Вице-премьер Борисов допустил разрыв контрактов авиаотрасли из-за санкций США
Новые санкции США с сентября могут затронуть авиаотрасль, возможны разрывы действующих контрактов и производственных связей из-за потенциальных запретов на экспорт определенных технологий в ней и в других отраслях, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
«Вот вы имеете контракты во всех областях. Авиация как живой пример с гарантированными поставками различной западной продукции. И вот по решению кого-то, какого-то дяди, берет (американская компания — прим.ред.) в одностороннем порядке его расторгает» — объяснил Борисов опасность новых американских санкий (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что ограничения, ранее объявленные Вашингтоном, могут привести к разрыву связей и в других отраслях.
«Администрация Байдена с сентября месяца фактически вводит "кокомовские" списки (Координационный комитет по экспортному контролю (КоКом) — организация, в эпоху холодной войны составлявшая перечни запрещенных к экспорту в СССР товаров и технологий — Прим. ред.). То есть в Россию по их желанию будет запрещен экспорт всей высокотехнологичной продукции», — уточнил Борисов, комментируя предусмотренное недавними санкциями Минторга США с сентября возможное расширение ограничений на новые отрасли, в частности, авиацию.
Минторг США 18 марта объявил о новых торговых ограничениях в отношении России, запретив передавать и реэкспортировать ей оружие и военные технологии, в том числе связанные с химическим и биологическим оружием, в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, которого, по мнению Вашингтона, якобы отравили боевым веществом группы «Новичок».
Вне объявленных ограничений на экспорт и реэкспорт остаются такие сферы, как международные инспекции в рамках Конвенции о химическом оружии и Международная космическая станция (МКС), самолеты, суда и космические аппараты, а также средства шифрования и программное обеспечение. Однако ряд исключений, действовавших в сферах авиации и космоса, отменят уже 1 сентября.