Вице-премьер Борисов допустил разрыв контрактов авиаотрасли из-за санкций США

«Вот вы имеете контракты во всех областях. Авиация как живой пример с гарантированными поставками различной западной продукции. И вот по решению кого-то, какого-то дяди, берет (американская компания — прим.ред.) в одностороннем порядке его расторгает» — объяснил Борисов опасность новых американских санкий (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что ограничения, ранее объявленные Вашингтоном, могут привести к разрыву связей и в других отраслях.