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Вице-премьер Борисов допустил разрыв контрактов авиаотрасли из-за санкций США

Ведомости

Новые санкции США с сентября могут затронуть авиаотрасль, возможны разрывы действующих контрактов и производственных связей из-за потенциальных запретов на экспорт определенных технологий в ней и в других отраслях, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Вот вы имеете контракты во всех областях. Авиация как живой пример с гарантированными поставками различной западной продукции. И вот по решению кого-то, какого-то дяди, берет (американская компания — прим.ред.) в одностороннем порядке его расторгает» — объяснил Борисов опасность новых американских санкий (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что ограничения, ранее объявленные Вашингтоном, могут привести к разрыву связей и в других отраслях.

«Администрация Байдена с сентября месяца фактически вводит "кокомовские" списки (Координационный комитет по экспортному контролю (КоКом) — организация, в эпоху холодной войны составлявшая перечни запрещенных к экспорту в СССР товаров и технологий — Прим. ред.). То есть в Россию по их желанию будет запрещен экспорт всей высокотехнологичной продукции», — уточнил Борисов, комментируя предусмотренное недавними санкциями Минторга США с сентября возможное расширение ограничений на новые отрасли, в частности, авиацию.

Минторг США 18 марта объявил о новых торговых ограничениях в отношении России, запретив передавать и реэкспортировать ей оружие и военные технологии, в том числе связанные с химическим и биологическим оружием, в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, которого, по мнению Вашингтона, якобы отравили боевым веществом группы «Новичок».

Вне объявленных ограничений на экспорт и реэкспорт остаются такие сферы, как международные инспекции в рамках Конвенции о химическом оружии и Международная космическая станция (МКС), самолеты, суда и космические аппараты, а также средства шифрования и программное обеспечение. Однако ряд исключений, действовавших в сферах авиации и космоса, отменят уже 1 сентября.

Ранее по теме: В Минпромторге рассказали о стратегии в ответ на санкции США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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