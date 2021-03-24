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СБУ заявила о раскрытии агента белорусского КГБ

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и пресекла деятельность на территории страны агента Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, сообщила пресс-служба СБУ.

«Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина республики Беларусь», — говорится в сообщении. Его подозревают в шпионаже.

По данным СБУ, мужчина был завербован КГБ Белоруссии и направлен на Украину для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности. В частности, он должен был собирать актуальную информацию о ситуации в украинской приграничной зоне – о состоянии защищенности госграницы, порядке ее охраны, техническом оснащении и количестве задействованного личного состава погранслужбы.

Он также должен был наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу. «Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность среди прочего имела целью организацию провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в республике Беларусь», — рассказали в ведомстве.

В декабре 2020 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что террористическая группа под руководством бывшего предпринимателя и активиста Николая Автуховича ввозила в Белоруссию тонны оружия из Украины и намеревалась совершить теракты по всей стране. Глава государства также рассказал, что в стране остается еще «несколько группировочек», но этот вопрос «держится на жестком контроле» и границы с Украиной уже закрыты.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о ввозе террористами «тонн» оружия из Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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