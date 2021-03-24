СБУ заявила о раскрытии агента белорусского КГБ
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и пресекла деятельность на территории страны агента Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, сообщила пресс-служба СБУ.
«Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина республики Беларусь», — говорится в сообщении. Его подозревают в шпионаже.
По данным СБУ, мужчина был завербован КГБ Белоруссии и направлен на Украину для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности. В частности, он должен был собирать актуальную информацию о ситуации в украинской приграничной зоне – о состоянии защищенности госграницы, порядке ее охраны, техническом оснащении и количестве задействованного личного состава погранслужбы.
Он также должен был наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу. «Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность среди прочего имела целью организацию провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в республике Беларусь», — рассказали в ведомстве.
В декабре 2020 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что террористическая группа под руководством бывшего предпринимателя и активиста Николая Автуховича ввозила в Белоруссию тонны оружия из Украины и намеревалась совершить теракты по всей стране. Глава государства также рассказал, что в стране остается еще «несколько группировочек», но этот вопрос «держится на жестком контроле» и границы с Украиной уже закрыты.