Лукашенко заявил о ввозе террористами «тонн» оружия из Украины
Террористическая группа под руководством бывшего предпринимателя и активиста Николая Автуховича ввозила в Белоруссию тонны оружия из Украины и намеревалась совершить теракты по всей стране, заявил президент республики Александр Лукашенко во время визита в минскую Городскую детскую инфекционную клиническую больницу.
«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши их не накрыли, ох нам бы Новый год был…» – цитирует главу государства «БелТА».
Лукашенко отметил, что сначала недооценивал Автуховича, а потом «чекисты с милицией» провели операцию и смогли задержать его и его соратников. Президент отметил, что к тому моменту подозреваемые уже начали осуществлять задуманное и на этом «погорели». Глава государства также рассказал, что в стране остается еще «несколько группировочек», но этот вопрос «держится на жестком контроле» и границы с Украиной уже закрыты.
О раскрытии террористической группировки под руководством Автуховича местные СМИ сообщили 8 декабря. Отмечалось, что сотрудники КГБ и МВД задержали восемь человек, включая Автуховича. Их обвиняют в поджоге дома и машины сотрудника милиции в Волковыске 2 октября и взрыве автомобиля милиционера в ночь на 20 ноября в Гродно. По факту второго инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Белоруссии (акт терроризма), об этом уведомила Генпрокуратура республики.