Лукашенко заявил о ввозе террористами «тонн» оружия из Украины

Лукашенко отметил, что сначала недооценивал Автуховича, а потом «чекисты с милицией» провели операцию и смогли задержать его и его соратников. Президент отметил, что к тому моменту подозреваемые уже начали осуществлять задуманное и на этом «погорели». Глава государства также рассказал, что в стране остается еще «несколько группировочек», но этот вопрос «держится на жестком контроле» и границы с Украиной уже закрыты.