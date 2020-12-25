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Лукашенко заявил о ввозе террористами «тонн» оружия из Украины

Ведомости

Террористическая группа под руководством бывшего предпринимателя и активиста Николая Автуховича ввозила в Белоруссию тонны оружия из Украины и намеревалась совершить теракты по всей стране, заявил президент республики Александр Лукашенко во время визита в минскую Городскую детскую инфекционную клиническую больницу.

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«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши их не накрыли, ох нам бы Новый год был…» – цитирует главу государства «БелТА».

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Лукашенко отметил, что сначала недооценивал Автуховича, а потом «чекисты с милицией» провели операцию и смогли задержать его и его соратников. Президент отметил, что к тому моменту подозреваемые уже начали осуществлять задуманное и на этом «погорели». Глава государства также рассказал, что в стране остается еще «несколько группировочек», но этот вопрос «держится на жестком контроле» и границы с Украиной уже закрыты.

О раскрытии террористической группировки под руководством Автуховича местные СМИ сообщили 8 декабря. Отмечалось, что сотрудники КГБ и МВД задержали восемь человек, включая Автуховича. Их обвиняют в поджоге дома и машины сотрудника милиции в Волковыске 2 октября и взрыве автомобиля милиционера в ночь на 20 ноября в Гродно. По факту второго инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Белоруссии (акт терроризма), об этом уведомила Генпрокуратура республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных