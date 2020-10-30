В Белоруссии возбудили дело о терроризме за порчу имущества железной дороги
Белорусская Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье «акт терроризма» в отношении неустановленных лиц из-за умышленной порчи объектов Белорусской железной дороги (БЖД), сообщается на сайте ведомства. Для организации расследования уголовное дело направили в Следственный комитет.
«Генеральная прокуратура 30 октября 2020 года возбудила в отношении неустановленных лиц уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.289 (акт терроризма) и ч.4 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, было зафиксировано умышленное приведение в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации и другого транспортного оборудования, которые обеспечивают безопасность железнодорожного движения на БЖД. Отмечается, что эти действия создали опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений в результате аварий и крушений.
Ранее в Белоруссии возбудили более 500 уголовных дел в отношении лиц, участвовавших в массовых беспорядках в последние месяцы. Массовые протесты в стране начались после проведения 9 августа президентских выборов, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Протестующие требовали пересмотреть итоги выборов. Страны Евросоюза и США не признали легитимность Лукашенко, а Россия, Китай и ряд других стран считают его легитимным президентом.