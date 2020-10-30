В Белоруссии возбудили дело о терроризме за порчу имущества железной дороги

Ранее в Белоруссии возбудили более 500 уголовных дел в отношении лиц, участвовавших в массовых беспорядках в последние месяцы. Массовые протесты в стране начались после проведения 9 августа президентских выборов, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Протестующие требовали пересмотреть итоги выборов. Страны Евросоюза и США не признали легитимность Лукашенко, а Россия, Китай и ряд других стран считают его легитимным президентом.