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В Белоруссии возбудили дело о терроризме за порчу имущества железной дороги

Ведомости

Белорусская Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье «акт терроризма» в отношении неустановленных лиц из-за умышленной порчи объектов Белорусской железной дороги (БЖД), сообщается на сайте ведомства. Для организации расследования уголовное дело направили в Следственный комитет.

«Генеральная прокуратура 30 октября 2020 года возбудила в отношении неустановленных лиц уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.289 (акт терроризма) и ч.4 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, было зафиксировано умышленное приведение в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации и другого транспортного оборудования, которые обеспечивают безопасность железнодорожного движения на БЖД. Отмечается, что эти действия создали опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений в результате аварий и крушений.

Ранее в Белоруссии возбудили более 500 уголовных дел в отношении лиц, участвовавших в массовых беспорядках в последние месяцы. Массовые протесты в стране начались после проведения 9 августа президентских выборов, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Протестующие требовали пересмотреть итоги выборов. Страны Евросоюза и США не признали легитимность Лукашенко, а Россия, Китай и ряд других стран считают его легитимным президентом.

Ранее по теме: В Белоруссии возбудили более 500 уголовных дел в связи с протестами

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных