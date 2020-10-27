В Белоруссии возбудили более 500 уголовных дел в связи с протестами

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После этого в стране начались протестные акции. Страны Евросоюза и США не признали легитимность переизбрания Лукашенко еще на 5 лет и назвали выборы «сфальсифицированными». Россия, Китай и ряд других стран считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.