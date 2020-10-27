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В Белоруссии возбудили более 500 уголовных дел в связи с протестами

Ведомости

Более 500 уголовных дел возбуждено в Белоруссии против лиц, участвовавших в массовых беспорядках в последние месяцы, сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1» заместитель начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Белоруссии Андрей Сербун.

«В последние несколько месяцев мы наблюдаем рост числа уголовных дел, связанных с организацией массовых беспорядков. К настоящему времени таких уголовных дел возбуждено более 500», — сказал он (цитата по ТАСС).

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После этого в стране начались протестные акции. Страны Евросоюза и США не признали легитимность переизбрания Лукашенко еще на 5 лет и назвали выборы «сфальсифицированными». Россия, Китай и ряд других стран считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Ранее сегодня премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что план оппозиции по проведению общенациональной забастовки, к которой призывала Тихановская, объявившая Лукашенко «народный ультиматум», провалился.

Ранее по теме: Премьер Белоруссии заявил о провале объявленной оппозицией забастовки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных