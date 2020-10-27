В Белоруссии возбудили более 500 уголовных дел в связи с протестами
Более 500 уголовных дел возбуждено в Белоруссии против лиц, участвовавших в массовых беспорядках в последние месяцы, сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1» заместитель начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Белоруссии Андрей Сербун.
«В последние несколько месяцев мы наблюдаем рост числа уголовных дел, связанных с организацией массовых беспорядков. К настоящему времени таких уголовных дел возбуждено более 500», — сказал он (цитата по ТАСС).
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После этого в стране начались протестные акции. Страны Евросоюза и США не признали легитимность переизбрания Лукашенко еще на 5 лет и назвали выборы «сфальсифицированными». Россия, Китай и ряд других стран считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.
Ранее сегодня премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что план оппозиции по проведению общенациональной забастовки, к которой призывала Тихановская, объявившая Лукашенко «народный ультиматум», провалился.