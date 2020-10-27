Премьер Белоруссии заявил о провале объявленной оппозицией забастовки
План оппозиции по проведению общенациональной забастовки провалился, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает «БелТА». По его словам, и вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах рабочая и спокойная.
«Тот план, который широко анонсировался (призывы к общенациональной забастовке. — прим. ред.), он, естественно, не состоялся. Он и не мог состояться. Люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать, реализовывать свои планы, которые они имеют. Настроены на то, чтобы семьи получали доход. Поэтому абсолютно спокойная обстановка», — цитирует агентство Головченко.
Он также прокомментировал призывы к забастовке: «Это прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям, которые живут в этой стране и работают. Ведь призыв к остановке предприятия — это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов».
О начале «народной забастовки» 26 октября объявила Светлана Тихановская, которая считает себя победителем на президентских выборах, прошедших в Белоруссии 9 августа. От Лукашенко требовалось объявить об уходе, прекратить насилие против демонстрантов, а всех «политзаключенных» должны были освободить. Объявляя ультиматум, Тихановская пригрозила, что начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».