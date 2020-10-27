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Премьер Белоруссии заявил о провале объявленной оппозицией забастовки

Ведомости

План оппозиции по проведению общенациональной забастовки провалился, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает «БелТА». По его словам, и вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах рабочая и спокойная.

«Тот план, который широко анонсировался (призывы к общенациональной забастовке. — прим. ред.), он, естественно, не состоялся. Он и не мог состояться. Люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать, реализовывать свои планы, которые они имеют. Настроены на то, чтобы семьи получали доход. Поэтому абсолютно спокойная обстановка», — цитирует агентство Головченко.

Он также прокомментировал призывы к забастовке: «Это прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям, которые живут в этой стране и работают. Ведь призыв к остановке предприятия — это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов».

О начале «народной забастовки» 26 октября объявила Светлана Тихановская, которая считает себя победителем на президентских выборах, прошедших в Белоруссии 9 августа. От Лукашенко требовалось объявить об уходе, прекратить насилие против демонстрантов, а всех «политзаключенных» должны были освободить. Объявляя ультиматум, Тихановская пригрозила, что начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных