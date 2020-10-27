Премьер Белоруссии заявил о провале объявленной оппозицией забастовки

«Тот план, который широко анонсировался (призывы к общенациональной забастовке. — прим. ред.), он, естественно, не состоялся. Он и не мог состояться. Люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать, реализовывать свои планы, которые они имеют. Настроены на то, чтобы семьи получали доход. Поэтому абсолютно спокойная обстановка», — цитирует агентство Головченко.