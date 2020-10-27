Лукашенко призвал отчислять студентов за участие в акциях протеста
Студенты, принимающие участие в несогласованных акциях протеста, должны быть отчислены из учебных заведений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого передает «БелТА».
«Пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах», — сказал Лукашенко в ходе совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.
По словам главы белорусского государства, против страны «развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям».
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно данным ЦИК, за действовавшего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.