Лукашенко заявил о террористических угрозах в Белоруссии

Некоторые из них вышли на железную дорогу и начали блокировать автоматику, замыкать рельсы. «Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма», — подчеркнул глава белорусского государства. По словам Лукашенко, чего-то стоит та власть, которая умеет защищать себя и свой народ. «Поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать», — заключил он.