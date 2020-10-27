Лукашенко заявил о террористических угрозах в Белоруссии
Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, передает «БелТА».
«Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — сказал Лукашенко. Он отметил, что протестанты радикализировались и по многим направлениям перешли «красную черту».
Некоторые из них вышли на железную дорогу и начали блокировать автоматику, замыкать рельсы. «Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма», — подчеркнул глава белорусского государства. По словам Лукашенко, чего-то стоит та власть, которая умеет защищать себя и свой народ. «Поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать», — заключил он.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Александр Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, тогда как за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. С результатами выборов не согласились ни оппозиция, ни страны Евросоюза, ни США. Они назвали Лукашенко нелегитимным президентом и призвали его провести новые выборы.