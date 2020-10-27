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Лукашенко заявил о террористических угрозах в Белоруссии

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Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, передает «БелТА».

«Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — сказал Лукашенко. Он отметил, что протестанты радикализировались и по многим направлениям перешли «красную черту».

Некоторые из них вышли на железную дорогу и начали блокировать автоматику, замыкать рельсы. «Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма», — подчеркнул глава белорусского государства. По словам Лукашенко, чего-то стоит та власть, которая умеет защищать себя и свой народ. «Поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать», — заключил он.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Александр Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, тогда как за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. С результатами выборов не согласились ни оппозиция, ни страны Евросоюза, ни США. Они назвали Лукашенко нелегитимным президентом и призвали его провести новые выборы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных