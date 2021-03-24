Столтенберг заявил о неспособности отдельных стран противостоять «российской угрозе»

«Сегодня мы обсудим Россию с участием Швеции, Финляндии и главы дипломатии ЕС. Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга», – сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).