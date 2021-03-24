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Столтенберг заявил о неспособности отдельных стран противостоять «российской угрозе»

Ведомости

Отдельные страны не смогут в одиночку справиться с исходящими от России вызовами, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на открытии второго дня заседания глав МИД стран НАТО с участием представителей ЕС.

«Сегодня мы обсудим Россию с участием Швеции, Финляндии и главы дипломатии ЕС. Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга», – сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).

Сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия является для Европейского союза опасным соседом, которого необходимо сдерживать.

Ранее Столтенберг говорил, что «дестабилизирующее» поведение Москвы является одной из главных угроз для НАТО. По его словам, Россия и Китай все теснее работают вместе, в том числе проводя военные учения, что определяет будущие вызовы безопасности альянса.

Ранее по теме: Боррель назвал Россию «опасным соседом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных