Столтенберг заявил о неспособности отдельных стран противостоять «российской угрозе»
Отдельные страны не смогут в одиночку справиться с исходящими от России вызовами, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на открытии второго дня заседания глав МИД стран НАТО с участием представителей ЕС.
«Сегодня мы обсудим Россию с участием Швеции, Финляндии и главы дипломатии ЕС. Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга», – сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).
Сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия является для Европейского союза опасным соседом, которого необходимо сдерживать.
Ранее Столтенберг говорил, что «дестабилизирующее» поведение Москвы является одной из главных угроз для НАТО. По его словам, Россия и Китай все теснее работают вместе, в том числе проводя военные учения, что определяет будущие вызовы безопасности альянса.