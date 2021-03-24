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У Росгвардии появятся собственные замполиты

Ведомости

В Росгвардии создано главное военно-политическое управление, задачей которого станет морально-политическое воспитание ее сотрудников, заявил глава ведомства Виктор Золотов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Вчера мной подписан приказ о создании главного военно-политического управления», — сказал Золотов. Представитель Росгвардии Валерий Грибакин позже уточнил агентству, что структура учреждена для «эффективного решения задач поддержания в войсках высокого идейного настроя и морального духа войск, политического воспитания личного состава».

Главное военно-политическое управление Росгвардии, по его словам, займется агитационной работой с сотрудниками, а также психологическими занятиями и развлекательными мероприятиями для личного состава, чтобы «обеспечивать высокий уровень морально-политического и психологического состояния».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, должности заместителей командиров (начальников) воинских частей (организаций), подразделений по военно-политической (политической) работе («замполитов») появятся в ведомстве до конца 2021 г.

До этого военно-политическое управление было только у Минобороны (ГВПУ). Оно было воссоздано в 2018 г., став, по сути, преемником одноименного органа Минобороны СССР, упраздненного в 1991 г. и с тех пор отсутствовавшего в Вооруженных силах России.

Росгвардия была создана в мае 2016 г. на основе существовавших с советских времен Внутренних войск МВД с приданной к ним военной техникой. В новую службу тогда вошли также изъятые из ведомства подразделения спецназа, ведомственной охраны, их органы управления, а также подразделение МВД, отвечавшее за контроль оборота оружия и его лицензирование в сфере частной охранной деятельности.

Ранее по теме: Росгвардии могут дать право оцеплять объекты и акватории

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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