У Росгвардии появятся собственные замполиты
В Росгвардии создано главное военно-политическое управление, задачей которого станет морально-политическое воспитание ее сотрудников, заявил глава ведомства Виктор Золотов. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Вчера мной подписан приказ о создании главного военно-политического управления», — сказал Золотов. Представитель Росгвардии Валерий Грибакин позже уточнил агентству, что структура учреждена для «эффективного решения задач поддержания в войсках высокого идейного настроя и морального духа войск, политического воспитания личного состава».
Главное военно-политическое управление Росгвардии, по его словам, займется агитационной работой с сотрудниками, а также психологическими занятиями и развлекательными мероприятиями для личного состава, чтобы «обеспечивать высокий уровень морально-политического и психологического состояния».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, должности заместителей командиров (начальников) воинских частей (организаций), подразделений по военно-политической (политической) работе («замполитов») появятся в ведомстве до конца 2021 г.
До этого военно-политическое управление было только у Минобороны (ГВПУ). Оно было воссоздано в 2018 г., став, по сути, преемником одноименного органа Минобороны СССР, упраздненного в 1991 г. и с тех пор отсутствовавшего в Вооруженных силах России.
Росгвардия была создана в мае 2016 г. на основе существовавших с советских времен Внутренних войск МВД с приданной к ним военной техникой. В новую службу тогда вошли также изъятые из ведомства подразделения спецназа, ведомственной охраны, их органы управления, а также подразделение МВД, отвечавшее за контроль оборота оружия и его лицензирование в сфере частной охранной деятельности.