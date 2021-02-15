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Росгвардии могут дать право оцеплять объекты и акватории

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий Росгвардии оцеплять объекты и акватории при попытке незаконного проникновения на них для облегчения охраны Крымского моста, газопровода и энергомоста на полуостров, следует из данных электронной системы нижней палаты парламента. Ранее таким правом обладали ныне упраздненные Внутренние войска МВД, на основе которых в 2016 г. была создана Росгвардия.

Согласно законопроекту, Росгвардию предлагается наделить правом выставлять оцепление объектов и акваторий, так как в регулирующем деятельность службы федеральном законе такие возможности не указаны. «Отсутствие у Росгвардии полномочий производить оцепление (блокирование) акваторий охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них — создает реальную угрозу безопасности охраняемых объектов, в том числе путем совершения терактов, диверсий и иных актов незаконного вмешательства», — говорится в пояснительной записке к документу.

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Там также указывается, что сейчас Росгвардия уже охраняет важные объекты инфраструктуры, которые находятся в акватории Керченского пролива. «Ранее схожими полномочиями обладали внутренние войска МВД России, которые в соответствии с указом президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 157 были преобразованы в войска национальной гвардии», — говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас Росгвардия вправе выставлять оцепление при ликвидации катастроф или карантине, при пресечении массовых беспорядков, при розыске беглых преступников или подозреваемых, а также при сообщении о минировании.

Росгвардия была создана в мае 2016 г. на основе существовавших с советских времен Внутренних войск МВД с приданной к ним авиацией и бронетехникой. В новую службу тогда влили также изъятые из ведомства подразделения спецназа, ведомственной охраны, их органы управления, а также подразделение МВД, отвечавшее за контроль оборота оружия и его лицензирование в сфере частной охранной деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных