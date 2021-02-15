Росгвардии могут дать право оцеплять объекты и акватории

Росгвардия была создана в мае 2016 г. на основе существовавших с советских времен Внутренних войск МВД с приданной к ним авиацией и бронетехникой. В новую службу тогда влили также изъятые из ведомства подразделения спецназа, ведомственной охраны, их органы управления, а также подразделение МВД, отвечавшее за контроль оборота оружия и его лицензирование в сфере частной охранной деятельности.