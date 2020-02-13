Росгвардия хочет устанавливать цены охранных услуг по госзаказу

Назначать службу ответственной за методику определения начальной цены – довольно распространенная практика, говорит партнер, руководитель практики антимонопольного регулирования юрфирмы «Иванян и партнеры» Екатерина Смирнова. Например, ФАС разработала такую методику для госзакупок топлива, напоминает она. Но аргументы, которые приводит Росгвардия в пользу принятия такого решения, спорные, считает Смирнова. Росгвардия намерена защитить поставщиков от заниженных цен, то есть повысить их, что противоречит духу контрактной системы, продолжает она. Такая забота о поставщиках на нормативном уровне, по ее словам, излишняя: если цена низкая, на торги просто никто не придет и заказчик вынужден будет немного ее повысить.