Росгвардия хочет устанавливать цены охранных услуг по госзаказу
Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) может получить право устанавливать методику определения начальной цены торгов по госзаказу (она же максимальная, поскольку торги идут на понижение) при покупке услуг охраны. Такой проект постановления правительства, который подготовила Росгвардия, опубликован на regulation.gov.ru.
Цена на услуги должна быть адекватной, это залог безопасности охраняемых объектов, объясняет Росгвардия в пояснительной записке. Если госзаказчик ставит цену ниже расчетного минимума, руководители охранных предприятий не могут платить работникам зарплату даже на уровне минимального размера оплаты труда, платить налоги и сборы в бюджеты, пишет Росгвардия со ссылкой на мнения «экспертов в сфере обеспечения безопасности».
По уже утвержденной Общественной палатой методике один круглосуточный пост охраны в Москве должен стоить не меньше 160 000 руб. в месяц. Но анализ закупок охранных услуг образовательных, медицинских, а также иных социальных объектов Москвы показал, что начальная цена торгов часто не превышает 124 000 руб. в месяц, указывает Росгвардия.
Росгвардия жалуется не только на низкую изначальную цену, но и на значительное снижение ее в ходе торгов. Так делают недобросовестные компании, говорится в пояснительной записке. Они создают себе конкурентные преимущества, уклоняясь от уплаты налогов, нарушая лицензионные требования и нормы трудового законодательства, а также привлекая персонал без квалификации и статуса частного охранника. Таким образом, недобросовестные охранные предприятия наносят существенный ущерб экономике и дискредитируют частную охранную отрасль в целом, резюмирует Росгвардия.
Если постановление будет одобрено и подписано премьер-министром, согласовывать методику определения начальной цены Росгвардия должна будет с Минфином, отвечающим за госзакупки. Представитель министерства переадресовал запрос «Ведомостей» в Росгвардию. Представитель службы ответил, что такие полномочия позволят учесть отраслевые особенности при определении и обосновании заказчиком цены контракта и защитят контрактную систему от недобросовестных заказчиков. Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не ответил на запрос «Ведомостей».
Назначать службу ответственной за методику определения начальной цены – довольно распространенная практика, говорит партнер, руководитель практики антимонопольного регулирования юрфирмы «Иванян и партнеры» Екатерина Смирнова. Например, ФАС разработала такую методику для госзакупок топлива, напоминает она. Но аргументы, которые приводит Росгвардия в пользу принятия такого решения, спорные, считает Смирнова. Росгвардия намерена защитить поставщиков от заниженных цен, то есть повысить их, что противоречит духу контрактной системы, продолжает она. Такая забота о поставщиках на нормативном уровне, по ее словам, излишняя: если цена низкая, на торги просто никто не придет и заказчик вынужден будет немного ее повысить.