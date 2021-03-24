Канада ввела санкции против России из-за ситуации с Навальным

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Перед этим, с 22 августа 2020 г., основатель ФБК проходил лечение в немецкой клинике «Шарите» после предполагаемого отравления «Новичком». 17 января он вернулся в Россию, где был сразу задержан по требованию Федеральной службы исполнения наказаний. В начале марта ЕС и США друг за другом ввели санкции против России из-за ситуации вокруг Навального.