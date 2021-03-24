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Канада ввела санкции против России из-за ситуации с Навальным

Ведомости

Министерство иностранных дел Канады ввело санкции в отношении девяти российских чиновников из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

«Достопочтенный Марк Гарно, министр иностранных дел, сегодня объявил о новых санкциях против 9 российских чиновников в соответствии с положением о специальных экономических мерах в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека в России», – говорится в сообщении канадского внешнеполитического ведомства.

Санкции введены в отношении директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, генерального прокурора Игоря Краснова, заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова, полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина и директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова.

В министерстве отметили, что Канада продолжит координировать работу с союзниками и партнерами для подготовки и реализации эффективных и единых мер по осуждению «тревожных» тенденций в области прав человека в России.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Перед этим, с 22 августа 2020 г., основатель ФБК проходил лечение в немецкой клинике «Шарите» после предполагаемого отравления «Новичком». 17 января он вернулся в Россию, где был сразу задержан по требованию Федеральной службы исполнения наказаний. В начале марта ЕС и США друг за другом ввели санкции против России из-за ситуации вокруг Навального.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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