МИД назвал провокацией ситуацию вокруг Навального

17 января 2021 г. Навального задержали в аэропорту Шереметьево по требованию ФСИН после прохождения лечения в Германии. В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг.