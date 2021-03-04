МИД назвал провокацией ситуацию вокруг Навального
Дело о возможном отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального химическим оружием является провокацией с целью создания ложной повестки для мировой общественности и вмешательства во внутренние дела России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы убеждены, что так называемое дело об отравлении Навального якобы химическим оружием является провокацией, которая искусственно вынесена на международный уровень, чтобы создавать в информационном пространстве ложную повестку дня, отвлекающую мировую общественность от подлинно насущных проблем, как инструмент для вмешательства во внутренние дела нашего государства», — сказала она на брифинге.
Захарова напомнила, что «ни одна страна, ни одна организация, ни одна лаборатория не представила России никаких доказательств» предполагаемого отравления основателя ФБК.
Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета его доставили в больницу в Омске в состоянии комы. Там врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Они заявили, что не нашли в анализах пациента следов яда. 22 августа Навального перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Местные специалисты заявили, что обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».
17 января 2021 г. Навального задержали в аэропорту Шереметьево по требованию ФСИН после прохождения лечения в Германии. В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг.
На следующий день Навального арестовали и доставили в «Матросскую тишину». 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил ему условный срок на реальный. В итоге с учетом ранее отбытого срока он пробудет в колонии общего режима 2,5 года и две недели. 26 февраля Навального этапировали в колонию во Владимирской области для отбывания наказания.