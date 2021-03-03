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Песков прокомментировал введенные США и ЕС санкции из-за дела Навального

Ведомости

Любые ограничения абсолютно неприемлемы и существенно вредят и так «находящимся в плачевном состоянии» отношениям России с США и ЕС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции против российских должностных лиц, причастных, по мнению США и ЕС, к приговору основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному.

Пресс-секретарь подчеркнул, что санкции имеют деструктивное влияние на отношения между Россией, США и Евросоюзом, «и так находящеся в плачевном состоянии». «Подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющими оснований, эффекта и смысла»,— заявил Песков. Он добавил, что ответ России на санкции будет таким, который будет лучше всего соответствовать российским интересам.

Пресс-секретарь также возмутился тем, что поводом этих ограничений было озвучено дело «берлинского пациента», то есть Навального. Он назвал возмутительным то, что американские коллеги утверждают, что якобы имело место отравление и за этим отравлением стоит ФСБ.

«Это возмутительно. Если у американских коллег есть какие-то конкретные доводы, то, наверно, в интересах раскрытия обстоятельств американские коллеги должны поделиться этими доводами с нами. Если же они вместе с коллегами из ЕС имеющиеся у них доводы и доказательства укрывают сознательно, то значит, они намеренно или скрывают истинную подоплеку всей этой берлинской истории, или намеренно чинят препятствия на пути установления истины. И то, и другое возмутительно. И то, и другое неприемлемо», — заключил Песков.

2 марта США ввели санкции против России из-за ситуации вокруг предполагаемого отравления и осуждения Навального на тюремный срок по делу «Ив Роше». Под санкции попали руководители ряда силовых ведомств, сотрудники администрации президента и другие госслужащие. Американские ограничения также коснулись нескольких оборонных институтов России. ЕС ввел аналогичные санкции незадолго до решения США. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции. 

Ранее по теме: США и ЕС ввели санкции в связи с делом Навального против российских силовиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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