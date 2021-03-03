Песков прокомментировал введенные США и ЕС санкции из-за дела Навального

«Это возмутительно. Если у американских коллег есть какие-то конкретные доводы, то, наверно, в интересах раскрытия обстоятельств американские коллеги должны поделиться этими доводами с нами. Если же они вместе с коллегами из ЕС имеющиеся у них доводы и доказательства укрывают сознательно, то значит, они намеренно или скрывают истинную подоплеку всей этой берлинской истории, или намеренно чинят препятствия на пути установления истины. И то, и другое возмутительно. И то, и другое неприемлемо», — заключил Песков.