Песков прокомментировал введенные США и ЕС санкции из-за дела Навального
Любые ограничения абсолютно неприемлемы и существенно вредят и так «находящимся в плачевном состоянии» отношениям России с США и ЕС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции против российских должностных лиц, причастных, по мнению США и ЕС, к приговору основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному.
Пресс-секретарь подчеркнул, что санкции имеют деструктивное влияние на отношения между Россией, США и Евросоюзом, «и так находящеся в плачевном состоянии». «Подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющими оснований, эффекта и смысла»,— заявил Песков. Он добавил, что ответ России на санкции будет таким, который будет лучше всего соответствовать российским интересам.
Пресс-секретарь также возмутился тем, что поводом этих ограничений было озвучено дело «берлинского пациента», то есть Навального. Он назвал возмутительным то, что американские коллеги утверждают, что якобы имело место отравление и за этим отравлением стоит ФСБ.
«Это возмутительно. Если у американских коллег есть какие-то конкретные доводы, то, наверно, в интересах раскрытия обстоятельств американские коллеги должны поделиться этими доводами с нами. Если же они вместе с коллегами из ЕС имеющиеся у них доводы и доказательства укрывают сознательно, то значит, они намеренно или скрывают истинную подоплеку всей этой берлинской истории, или намеренно чинят препятствия на пути установления истины. И то, и другое возмутительно. И то, и другое неприемлемо», — заключил Песков.
2 марта США ввели санкции против России из-за ситуации вокруг предполагаемого отравления и осуждения Навального на тюремный срок по делу «Ив Роше». Под санкции попали руководители ряда силовых ведомств, сотрудники администрации президента и другие госслужащие. Американские ограничения также коснулись нескольких оборонных институтов России. ЕС ввел аналогичные санкции незадолго до решения США. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции.