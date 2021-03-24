В Кремле назвали незаконными санкции Канады против России
Санкции Канады против России являются незаконными, Москва предпримет ответные меры, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Предпримем (ответные меры – прим. ред.)», – сказал Песков.
Ранее МИД Канады объявил о введении санкций против девяти российских чиновников из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Ограничения коснулись, в том числе, директора ФСИН Александра Калашникова, директора ФСБ Александра Бортникова, генерального прокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова.
В начале марта из-за ситуации с Навальным санкции против России ввели Евросоюз и США. За месяц до этого Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. С 22 августа 2020 г., основатель ФБК проходил лечение в немецкой клинике «Шарите» после предполагаемого отравления «Новичком».