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Макрон заявил о «мировой войне нового типа» из-за России и вакцин от COVID-19

Ведомости

Страны Европы в период пандемии коронавируса столкнулись с мировой войной нового типа из-за действий России и Китая в отношении вакцин от коронавируса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Перед лицом этого мы должны быть независимыми. Мы начали производить. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», — сказал Макрон (цитата по Le Figaro).

Президент отметил, что коронавирус продолжит существовать, циркулировать и мутировать. «Мы развиваем наши возможности, чтобы ответить на эти варианты по-европейски», — добавил Макрон. Президент также заявил, что Европа единственная, у которой есть настоящая стратегия вакцинации. Он подчеркнул, что ЕС разработал комплексную промышленную политику, позволяющую ему во второй половине текущего года выйти на мощность производства около 2–3 млрд доз в год. Он также заявил, что Европа к лету станет континентом, который производит больше всего доз вакцин от коронавируса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада «пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности».

22 марта президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах производства и распространения вакцин от коронавируса все страны должны руководствоваться соображениями гуманности и спасением жизни людей, а не геополитикой или коммерческими подходами. Лавров подчеркнул, что «это абсолютно необходимо помнить всем, в том числе, и нашим партнерам на Западе».

О том, что Москва и Пекин пытаются использовать свои вакцины против коронавируса в качестве средств достижения дипломатических целей, ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее по теме: Лавров опроверг ведение Россией «вакцинной дипломатии»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных