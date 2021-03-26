Макрон заявил о «мировой войне нового типа» из-за России и вакцин от COVID-19

Президент отметил, что коронавирус продолжит существовать, циркулировать и мутировать. «Мы развиваем наши возможности, чтобы ответить на эти варианты по-европейски», — добавил Макрон. Президент также заявил, что Европа единственная, у которой есть настоящая стратегия вакцинации. Он подчеркнул, что ЕС разработал комплексную промышленную политику, позволяющую ему во второй половине текущего года выйти на мощность производства около 2–3 млрд доз в год. Он также заявил, что Европа к лету станет континентом, который производит больше всего доз вакцин от коронавируса.