Макрон заявил о «мировой войне нового типа» из-за России и вакцин от COVID-19
Страны Европы в период пандемии коронавируса столкнулись с мировой войной нового типа из-за действий России и Китая в отношении вакцин от коронавируса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Перед лицом этого мы должны быть независимыми. Мы начали производить. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», — сказал Макрон (цитата по Le Figaro).
Президент отметил, что коронавирус продолжит существовать, циркулировать и мутировать. «Мы развиваем наши возможности, чтобы ответить на эти варианты по-европейски», — добавил Макрон. Президент также заявил, что Европа единственная, у которой есть настоящая стратегия вакцинации. Он подчеркнул, что ЕС разработал комплексную промышленную политику, позволяющую ему во второй половине текущего года выйти на мощность производства около 2–3 млрд доз в год. Он также заявил, что Европа к лету станет континентом, который производит больше всего доз вакцин от коронавируса.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада «пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности».
22 марта президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах производства и распространения вакцин от коронавируса все страны должны руководствоваться соображениями гуманности и спасением жизни людей, а не геополитикой или коммерческими подходами. Лавров подчеркнул, что «это абсолютно необходимо помнить всем, в том числе, и нашим партнерам на Западе».
О том, что Москва и Пекин пытаются использовать свои вакцины против коронавируса в качестве средств достижения дипломатических целей, ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.