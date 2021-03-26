Песков допустил ремиссию в «русофобских припадках» США

«В целом мы знаем, что США считают свою демократию единственно верной, и мы знаем, что США никогда не оставляют попыток навязывать то, что они называют демократией, другим странам по всему миру. Это то, против чего выступают и в Москве и в Пекине, и в этом плане действительно мировоззрения и Путина, и Си Цзиньпина абсолютно идентичны. И Москва и Пекин против такого демократизаторства. Ошибка заключается в том, что если какая-то страна не соответствует американским параметрам, в Америке ее называют разными словами, в том числе автократией или еще как-то. Это не так», — отметил Песков.