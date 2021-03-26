Песков допустил ремиссию в «русофобских припадках» США
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие вопросов про Россию на пресс-конференции президента США Джо Байдена предположением о «ремиссии в русофобских припадках». Это, по словам представителя Кремля, хорошо.
«В целом можно, наверное, с удовлетворением отметить, что американские журналисты [на пресс-конференции] ничего не спросили про Россию. Значит, наверно, наступает ремиссия в русофобских таких припадках. Это хорошо», — сказал Песков журналистам.
Несмотря на отсутствие темы России на состоявшейся 25 марта пресс-конференции Джо Байдена, глава Белого дома все же сравнил президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем. Последний, по оценкам американского лидера, является очень прямолинейным и у него «нет ни одной демократической — с маленькой буквой «Д» — кости в теле». «Он один из тех парней, которые, как и Путин, думают, что автократия — это будущий тренд, а демократия не может функционировать в вечно сложном мире», — сказал Байден.
«В целом мы знаем, что США считают свою демократию единственно верной, и мы знаем, что США никогда не оставляют попыток навязывать то, что они называют демократией, другим странам по всему миру. Это то, против чего выступают и в Москве и в Пекине, и в этом плане действительно мировоззрения и Путина, и Си Цзиньпина абсолютно идентичны. И Москва и Пекин против такого демократизаторства. Ошибка заключается в том, что если какая-то страна не соответствует американским параметрам, в Америке ее называют разными словами, в том числе автократией или еще как-то. Это не так», — отметил Песков.
17 марта Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин — «убийца». В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил «М-м-м, хм-м-м, да». Американский лидер также пообещал, что Россия «заплатит» за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.
На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Байден, в свою очередь, заявил, что поговорит с Путиным «на каком-то этапе».