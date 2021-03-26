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Песков допустил ремиссию в «русофобских припадках» США

Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие вопросов про Россию на пресс-конференции президента США Джо Байдена предположением о «ремиссии в русофобских припадках». Это, по словам представителя Кремля, хорошо.

«В целом можно, наверное, с удовлетворением отметить, что американские журналисты [на пресс-конференции] ничего не спросили про Россию. Значит, наверно, наступает ремиссия в русофобских таких припадках. Это хорошо», — сказал Песков журналистам.

Несмотря на отсутствие темы России на состоявшейся 25 марта пресс-конференции Джо Байдена, глава Белого дома все же сравнил президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем. Последний, по оценкам американского лидера, является очень прямолинейным и у него «нет ни одной демократической — с маленькой буквой «Д» — кости в теле». «Он один из тех парней, которые, как и Путин, думают, что автократия — это будущий тренд, а демократия не может функционировать в вечно сложном мире», — сказал Байден.

«В целом мы знаем, что США считают свою демократию единственно верной, и мы знаем, что США никогда не оставляют попыток навязывать то, что они называют демократией, другим странам по всему миру. Это то, против чего выступают и в Москве и в Пекине, и в этом плане действительно мировоззрения и Путина, и Си Цзиньпина абсолютно идентичны. И Москва и Пекин против такого демократизаторства. Ошибка заключается в том, что если какая-то страна не соответствует американским параметрам, в Америке ее называют разными словами, в том числе автократией или еще как-то. Это не так», — отметил Песков.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин — «убийца». В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил «М-м-м, хм-м-м, да». Американский лидер также пообещал, что Россия «заплатит» за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.

На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Байден, в свою очередь, заявил, что поговорит с Путиным «на каком-то этапе».

Ранее по теме: Россия не хочет ухудшать отношения после личного выпада Байдена против Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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