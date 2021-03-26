Кремль не согласился со словами Макрона о «мировой войне» из-за вакцин

«Мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия и Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния», — сказал Песков. По его словам, Россия является «ответственной частью мирового сообщества» и первой в мире разработала вакцину от коронавируса и начала ее пробное производство. «Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики у России или никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», — подчеркнул Песков.