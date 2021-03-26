Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Кремль не согласился со словами Макрона о «мировой войне» из-за вакцин

Ведомости

Россия и Китай не ведут никаких войн и не используют вакцины от коронавируса как инструмент влияния, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за действий России и Китая по вакцинам от коронавируса.

«Мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия и Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния», — сказал Песков. По его словам, Россия является «ответственной частью мирового сообщества» и первой в мире разработала вакцину от коронавируса и начала ее пробное производство. «Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики у России или никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», — подчеркнул Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада «пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности».

22 марта президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах производства и распространения вакцин от коронавируса все страны должны руководствоваться соображениями гуманности и спасением жизни людей, а не геополитикой или коммерческими подходами. Лавров подчеркнул, что «это абсолютно необходимо помнить всем, в том числе, и нашим партнерам на Западе».

Ранее по теме: Макрон заявил о «мировой войне нового типа» из-за России и вакцин от COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных