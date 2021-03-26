Кремль не согласился со словами Макрона о «мировой войне» из-за вакцин
Россия и Китай не ведут никаких войн и не используют вакцины от коронавируса как инструмент влияния, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за действий России и Китая по вакцинам от коронавируса.
«Мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия и Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния», — сказал Песков. По его словам, Россия является «ответственной частью мирового сообщества» и первой в мире разработала вакцину от коронавируса и начала ее пробное производство. «Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики у России или никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», — подчеркнул Песков.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада «пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности».
22 марта президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах производства и распространения вакцин от коронавируса все страны должны руководствоваться соображениями гуманности и спасением жизни людей, а не геополитикой или коммерческими подходами. Лавров подчеркнул, что «это абсолютно необходимо помнить всем, в том числе, и нашим партнерам на Западе».