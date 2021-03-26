СБУ обвинила членов движения Медведчука в госизмене
Троим участникам общественного движения «Украинский выбор – Право народа», лидером которого является депутат Верховной рады Виктор Медведчук, предъявили обвинения в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины за участие в проведении крымского референдума, сообщила Генпрокуратура страны.
«Им инкриминируется государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 УК Украины)», – говорится в сообщении.
По данным следствия, представители движения способствовали «оккупации» Крыма – были наблюдателями на избирательных участках и обеспечивали их охрану. Один из подозреваемых участвовал в проведении митингов в поддержку «оккупации» полуострова и проведения референдума.
«Во время публичных выступлений на митингах подозреваемый высказывал призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также расширению территории РФ за счет временно оккупированных территорий Украины», – отметили в ведомстве. Кроме того, «представители государства-оккупанта» наградили подозреваемых медалями «За возвращение Крыма».
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН. 24 марта офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что глава государства утвердил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма.