СБУ обвинила членов движения Медведчука в госизмене

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН. 24 марта офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что глава государства утвердил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма.