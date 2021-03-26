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СБУ обвинила членов движения Медведчука в госизмене

Ведомости

Троим участникам общественного движения «Украинский выбор – Право народа», лидером которого является депутат Верховной рады Виктор Медведчук, предъявили обвинения в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины за участие в проведении крымского референдума, сообщила Генпрокуратура страны.

«Им инкриминируется государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 УК Украины)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, представители движения способствовали «оккупации» Крыма – были наблюдателями на избирательных участках и обеспечивали их охрану. Один из подозреваемых участвовал в проведении митингов в поддержку «оккупации» полуострова и проведения референдума. 

«Во время публичных выступлений на митингах подозреваемый высказывал призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также расширению территории РФ за счет временно оккупированных территорий Украины», – отметили в ведомстве. Кроме того, «представители государства-оккупанта» наградили подозреваемых медалями «За возвращение Крыма».

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН. 24 марта офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что глава государства утвердил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма.

Ранее по теме: Зеленский подписал стратегию «деоккупации» Крыма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных