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Зеленский подписал стратегию «деоккупации» Крыма

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского президента.

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Согласно документу, «Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины». Помимо этого указывается, что документ представляет собой призыв к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе.

Ранее Зеленский заявил, что Крым был «сердцем» Украины, которое Россия «вырвала» у нее семь лет назад. Он добавил, что поручил правительству запустить «Крымскую платформу» – международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.

Ранее по теме: Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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