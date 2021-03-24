Зеленский подписал стратегию «деоккупации» Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма, сообщает пресс-служба украинского лидера.
«Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского президента.
Согласно документу, «Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины». Помимо этого указывается, что документ представляет собой призыв к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе.
Ранее Зеленский заявил, что Крым был «сердцем» Украины, которое Россия «вырвала» у нее семь лет назад. Он добавил, что поручил правительству запустить «Крымскую платформу» – международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.