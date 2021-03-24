Зеленский подписал стратегию «деоккупации» Крыма

Согласно документу, «Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины». Помимо этого указывается, что документ представляет собой призыв к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе.