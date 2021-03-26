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МИД прокомментировал запрет Норвегии на продажу завода Rolls-Royce ТМХ

Ведомости

МИД России считает обескураживающей новость о запрете норвежских властей на сделку по покупке «Трансмашхолдингом» (ТМХ) завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, принадлежащего Rolls-Royce, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Решение идет в русле политики сдерживания России, подчеркнула она.

«Честно говоря, обескураживающая новость, потому что она подавалась под предлогом защиты национальных интересов. Аргументы, которыми руководствовалась норвежская сторона при принятии этого решения, просто надуманы, это очевидно», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства на брифинге в Москве.

По ее словам, сами норвежские регулирующие органы признали, что продукция и разработки завода не подпадают под действие экспортных ограничений в стране.

«Отмена сделки с "Трансмашхолдингом" находится в русле проводимого Осло в последние годы в отношении нашей страны такого двухтрекового подхода с очевидным креном на сдерживание нашей страны», — добавила Захарова.

Представитель ведомства подчеркнула: норвежский бизнес в последние годы воздерживается от реализации новых проектов с российскими партнерами даже в не охваченных санкциями областях.

23 марта министр юстиции Норвегии Моника Мэллан сообщила, что правительство страны на основе местного закона о безопасности представит резолюцию, запрещающую структуре ТМХ покупать Bergen Engines. Свое решение норвежские власти обосновали тем, что приобретение завода Россией может угрожать национальной безопасности их страны.

В ТМХ с такой оценкой не согласились. «В ходе подготовки сделки ТМХ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии», — заявили в компании. Вдобавок там выразили готовность найти пути выведения сделки из-под действия закона, на который ссылаются норвежские власти.

4 февраля ТМХ сообщил о достижении договоренности между TMH International и Rolls-Royce Group о приобретении завода Bergen Engines, производящего дизельные и газопоршневые среднеоборотные двигатели. Сумма потенциальной сделки не раскрывалась, однако Агентство безопасности Норвегии оценило ее в €150 млн или $178 млн.

Ранее по теме: Норвегия не дала ТМХ купить завод двигателей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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