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Норвегия не дала ТМХ купить завод двигателей

Власти объясняют это соображениями безопасности
Анастасия Львова Алексей Никольский
Берген – крупный порт и центр нефтяной промышленности страны, неподалеку от него находится военно-морская база ВМФ Норвегии /Barrie Fanton / Universal Images Group via Getty Images

В начале февраля было объявлено, что международное подразделение «Трансмашхолдинга» (ТМХ), компания TMH International, купит Bergen Engines. Как сообщал нынешний владелец завода, британская Rolls-Royce Holdings, сделка оценивалась в 150 млн евро, а в ее периметр вошли бы «расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах мира».

По официальным заявлениям представителей TMH International, компания собиралась поставлять норвежские двигатели «для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных