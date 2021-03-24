Норвегия не дала ТМХ купить завод двигателей

В начале февраля было объявлено, что международное подразделение «Трансмашхолдинга» (ТМХ), компания TMH International, купит Bergen Engines. Как сообщал нынешний владелец завода, британская Rolls-Royce Holdings, сделка оценивалась в 150 млн евро, а в ее периметр вошли бы «расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах мира».