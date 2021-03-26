Главком ВМФ рассказал о первом в истории всплытии трех подлодок из-подо льда в Арктике

Арктическая экспедиция ВМФ России проходит с 20 марта в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом. В ней участвуют 600 человек, включая военнослужащих и гражданский персонал, около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. Сейчас, по словам главкома ВМФ, в районе экспедиции средняя температура – минус 25 – минус 30 градусов, толщина ледяного покрова – до полутора метров.