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Главком ВМФ рассказал о первом в истории всплытии трех подлодок из-подо льда в Арктике

Ведомости

Впервые в истории сразу три атомных подводных ракетоносца всплыли в Арктике, проломив полутораметровый лед, а истребители пересекли географическую точку Северного полюса. Об этом главком ВМФ Николай Евменов сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину, передает пресс-служба Кремля.

«Впервые в истории Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных ракетоносцев с проломом полутораметрового льда по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров», — заявил Евменов, рассказывая о деталях арктической экспедиции ВМФ России «Умка–2021». Он добавил, что подлодки провели подо льдом торпедную стрельбу «с последующим приледнением практической торпеды, обнаружением ее техническими средствами».

Он добавил, что также впервые прошла дозаправка в воздухе пары МиГ-31 «с прохождением географической точки Северного полюса в прямом и обратном направлении».

Арктическая экспедиция ВМФ России проходит с 20 марта в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом. В ней участвуют 600 человек, включая военнослужащих и гражданский персонал, около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. Сейчас, по словам главкома ВМФ, в районе экспедиции средняя температура – минус 25 – минус 30 градусов, толщина ледяного покрова – до полутора метров.

В январе военно-морской флот США объявил, что начнет регулярное патрулирование вдоль российских границ в Арктике, чтобы бросить вызов «давлению» и «притязаниям» Москвы на Крайнем Севере. В Вашингтоне добавили, что американский флот будет также гарантировать «свободу судоходства в этой зоне для своих партнеров».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных