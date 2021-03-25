Шойгу напомнил про С-400 на Сахалине после пусков ракет в КНДР

Это был первый с марта 2020 г. пуск ракет Северной Кореей и первый с вступления в должность президента США Джо Байдена. С его предшественником Дональдом Трампом северокорейский лидер Ким Чен Ын заключил в 2018 г. соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на снятие санкций, а также снизил число испытаний ракет. Однако Вашингтон так и не снял ограничения с Пхеньяна.