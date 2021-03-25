Шойгу напомнил про С-400 на Сахалине после пусков ракет в КНДР
Восточные границы России охраняются средствами противовоздушной и противоракетной обороны на Курилах и Сахалине, где дежурят комплексы С-300 и С-400, а также истребители МиГ-31. Об этом заявил Министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства, прошедшем после запуска баллистических ракет Северной Кореей в сторону Японии.
«С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин — на системах С-400, на Чукотке — высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ», — передает слова Шойгу пресс-служба Минобороны. По его словам, это позволило обеспечить «надежное прикрытие наших дальневосточных рубежей — от Чукотского до Японского морей».
«В условиях сохранения потенциальных очагов напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе Восточный военный округ в прошедшем году успешно решил все поставленные перед ним задачи», — отметил Шойгу. Кроме того, по его словам, впервые в целях контроля и безопасности Северного морского пути в Арктической зоне были отработаны вопросы оперативного развертывания группировки сил Тихоокеанского флота на Чукотском операционном направлении.
Ранее на заседании Совета национальной безопасности Японии премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил, что Северная Корея провела пуск двух баллистических ракет малой дальности 25 марта. Суга назвал это угрозой безопасности Японии и нарушением резолюций СБ ООН. В Минобороны страны уточнили, что ракеты пролетели около 450 километров на высоте менее 100 километров. МИД Японии заявил протест Пхеньяну через свое посольство в Пекине. Об ущербе от пуска ракет не сообщалось. В Кремле отметили, что последние действия КНДР не несут угрозы для России.
Это был первый с марта 2020 г. пуск ракет Северной Кореей и первый с вступления в должность президента США Джо Байдена. С его предшественником Дональдом Трампом северокорейский лидер Ким Чен Ын заключил в 2018 г. соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на снятие санкций, а также снизил число испытаний ракет. Однако Вашингтон так и не снял ограничения с Пхеньяна.