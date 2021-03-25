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Шойгу напомнил про С-400 на Сахалине после пусков ракет в КНДР

Ведомости

Восточные границы России охраняются средствами противовоздушной и противоракетной обороны на Курилах и Сахалине, где дежурят комплексы С-300 и С-400, а также истребители МиГ-31. Об этом заявил Министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства, прошедшем после запуска баллистических ракет Северной Кореей в сторону Японии.

«С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин — на системах С-400, на Чукотке — высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ», — передает слова Шойгу пресс-служба Минобороны. По его словам, это позволило обеспечить «надежное прикрытие наших дальневосточных рубежей — от Чукотского до Японского морей».

«В условиях сохранения потенциальных очагов напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе Восточный военный округ в прошедшем году успешно решил все поставленные перед ним задачи», — отметил Шойгу. Кроме того, по его словам, впервые в целях контроля и безопасности Северного морского пути в Арктической зоне были отработаны вопросы оперативного развертывания группировки сил Тихоокеанского флота на Чукотском операционном направлении.

Ранее на заседании Совета национальной безопасности Японии премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил, что Северная Корея провела пуск двух баллистических ракет малой дальности 25 марта. Суга назвал это угрозой безопасности Японии и нарушением резолюций СБ ООН. В Минобороны страны уточнили, что ракеты пролетели около 450 километров на высоте менее 100 километров. МИД Японии заявил протест Пхеньяну через свое посольство в Пекине. Об ущербе от пуска ракет не сообщалось. В Кремле отметили, что последние действия КНДР не несут угрозы для России.

Это был первый с марта 2020 г. пуск ракет Северной Кореей и первый с вступления в должность президента США Джо Байдена. С его предшественником Дональдом Трампом северокорейский лидер Ким Чен Ын заключил в 2018 г. соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на снятие санкций, а также снизил число испытаний ракет. Однако Вашингтон так и не снял ограничения с Пхеньяна.

Ранее по теме: Песков не увидел угрозы для России в ракетных пусках КНДР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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