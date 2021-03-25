Песков не увидел угрозу для России в ракетных пусках КНДР
Пуски баллистических ракет Северной Кореей, проведённые накануне, не несут угрозы для России, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нет, эти испытания угрозы для России не представляют. Мы, безусловно, самым внимательным образом наблюдаем за этими испытаниями», — прокомментировал Песков испытания ракет Северной Кореей. Ранее на заседании Совета национальной безопасности Японии премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил, что Северная Корея провела пуск двух баллистических ракет малой дальности 25 марта. Суга назвал это угрозой безопасности Японии и нарушением резолюций СБ ООН.
По словам главы Минобороны страны Нобуо Киши, ракеты пролетели около 450 километров на высоте менее 100 километров. МИД Японии заявил протест Пхеньяну через свое посольство в Пекине. В связи с запуском на экстренное совещание также собралось правительство Южной Кореи. В то же время отмечалось, что ракеты упали за пределами территориальных вод или исключительной экономической зоны Японии и не нанесли ущерба.
Этот пуск баллистических ракет КНДР стал первым за год и первым с вступления в должность президента США Джо Байдена. В последний раз Пхеньян запускал ракеты малой дальности в марте 2020 г., они упали в 400 км от северокорейской территории в Японском море.