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Песков не увидел угрозу для России в ракетных пусках КНДР

Ведомости

Пуски баллистических ракет Северной Кореей, проведённые накануне, не несут угрозы для России, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, эти испытания угрозы для России не представляют. Мы, безусловно, самым внимательным образом наблюдаем за этими испытаниями», — прокомментировал Песков испытания ракет Северной Кореей. Ранее на заседании Совета национальной безопасности Японии премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил, что Северная Корея провела пуск двух баллистических ракет малой дальности 25 марта. Суга назвал это угрозой безопасности Японии и нарушением резолюций СБ ООН.

По словам главы Минобороны страны Нобуо Киши, ракеты пролетели около 450 километров на высоте менее 100 километров. МИД Японии заявил протест Пхеньяну через свое посольство в Пекине. В связи с запуском на экстренное совещание также собралось правительство Южной Кореи. В то же время отмечалось, что ракеты упали за пределами территориальных вод или исключительной экономической зоны Японии и не нанесли ущерба.

Этот пуск баллистических ракет КНДР стал первым за год и первым с вступления в должность президента США Джо Байдена. В последний раз Пхеньян запускал ракеты малой дальности в марте 2020 г., они упали в 400 км от северокорейской территории в Японском море.

Ранее по теме: Япония подтвердила первый за год запуск баллистических ракет КНДР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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