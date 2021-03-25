Песков не увидел угрозу для России в ракетных пусках КНДР

По словам главы Минобороны страны Нобуо Киши, ракеты пролетели около 450 километров на высоте менее 100 километров. МИД Японии заявил протест Пхеньяну через свое посольство в Пекине. В связи с запуском на экстренное совещание также собралось правительство Южной Кореи. В то же время отмечалось, что ракеты упали за пределами территориальных вод или исключительной экономической зоны Японии и не нанесли ущерба.