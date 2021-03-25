Япония подтвердила первый за год запуск баллистических ракет КНДР

В последний раз КНДР проводила пуск тактических ракет малой дальности в марте 2020 г. По данным южнокорейских военных, снаряды, запущенные из провинции Пхенан-Пукто, преодолели 410 км и упали в Японском море. До этого северокорейский лидер Ким Чен Ын угрожал прервать мораторий на ядерные испытания, который соблюдал после прошедшего в июне 2018 г. в Сингапуре саммита с тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Там стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. Однако договоренности в итоге в целом оказались нереализованными.