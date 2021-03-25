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Япония подтвердила первый за год запуск баллистических ракет КНДР

Ведомости

Северная Корея провела пуск двух баллистических ракет 25 марта, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на заседании Совета национальной безопасности страны, сообщает агентство Kyodo. Это первый пуск за год и первый с вступления в должность президента США Джо Байдена.

По cловам премьера, ракеты упали за пределами территориальных вод или исключительной экономической зоны Японии, сообщений о вреде, нанесенном самолетам или кораблям, не поступало. «[Пуски ракет КНДР] угрожают миру и безопасности Японии и окружающего региона», — сказал Суга, отметив, что действия Пхеньяна также являются нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Министр обороны Японии Нобуо Киши уточнил, что первая ракета была запущена с Сондока на восточном побережье Северной Кореи около 7:00 по местному времени (около 1:00 мск), а вторая — с того же места примерно через 20 минут. По словам Киши, ракеты пролетели около 450 километров на высоте менее 100 километров. Японское правительство заявило официальный протест против действий Северной Кореи через свое посольство в Пекине.

В связи с запуском на экстренное совещание также собралось правительство Южной Кореи.

В последний раз КНДР проводила пуск тактических ракет малой дальности в марте 2020 г. По данным южнокорейских военных, снаряды, запущенные из провинции Пхенан-Пукто, преодолели 410 км и упали в Японском море. До этого северокорейский лидер Ким Чен Ын угрожал прервать мораторий на ядерные испытания, который соблюдал после прошедшего в июне 2018 г. в Сингапуре саммита с тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Там стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. Однако договоренности в итоге в целом оказались нереализованными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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