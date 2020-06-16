КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
КНДР разрушила здание межкорейского офиса связи в пограничном северокорейском городе Кэсон, передает Reuters заявление министерства объединения Южной Кореи. Северокорейское агентство ЦТАК подтвердило, что офис был разрушен, чтобы «заставить людские отбросы и тех, кто их прикрывает, поплатиться за свои преступления» (цитата по Associated Press).
Ранее южнокорейское агенство Yonhap опубликовало фотографии дыма со стороны промышленной зоны Кэсона, где располагался офис. Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что надеется на мир на Корейском полуострове, сообщает Reuters.
Офис связи в Кэсоне был основан в 2018 г., он был единственной дипломатической миссией между странами Корейского полуострова. Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне. Ранее Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила о сносе офиса и заявила, что Северная Корея приступает к решительным действиям.