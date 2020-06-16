КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей

Офис связи в Кэсоне был основан в 2018 г., он был единственной дипломатической миссией между странами Корейского полуострова. Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне. Ранее Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила о сносе офиса и заявила, что Северная Корея приступает к решительным действиям.