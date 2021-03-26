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На Украине рассказали о консультациях Зеленского с главами «нормандской четверки»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран «нормандской четверки» после сегодняшних обстрелов в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

«Президент и глава офиса президента проводят активные консультации с руководством стран "нормандской четверки" касательно грубого нарушения, в результате которого погибли наши военные», – сказал Арестович (цитата по «РИА Новости»). По мнению украинской стороны, единственным условием успешности дальнейших переговоров является полное прекращение огня, чего и будет добиваться Киев, отметил он.

Арестович также рассказал об обращении Украины в ОБСЕ с просьбой провести заседание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, ожидается ответ российской стороны. Сегодня штаб операции объединенных сил в Донбассе сообщил о гибели четырех украинских военных в результате обстрела возле поселка Шумы в Донецкой области.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться отдельно с каждым лидером «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина), если совместная встреча не состоится. Последняя такая встреча прошла 9 декабря 2019 г. в Париже. По ее итогам стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически. 

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали слухи об эскалации конфликта в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных