На Украине рассказали о консультациях Зеленского с главами «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран «нормандской четверки» после сегодняшних обстрелов в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».
«Президент и глава офиса президента проводят активные консультации с руководством стран "нормандской четверки" касательно грубого нарушения, в результате которого погибли наши военные», – сказал Арестович (цитата по «РИА Новости»). По мнению украинской стороны, единственным условием успешности дальнейших переговоров является полное прекращение огня, чего и будет добиваться Киев, отметил он.
Арестович также рассказал об обращении Украины в ОБСЕ с просьбой провести заседание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, ожидается ответ российской стороны. Сегодня штаб операции объединенных сил в Донбассе сообщил о гибели четырех украинских военных в результате обстрела возле поселка Шумы в Донецкой области.
Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться отдельно с каждым лидером «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина), если совместная встреча не состоится. Последняя такая встреча прошла 9 декабря 2019 г. в Париже. По ее итогам стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически.