Мельниченко представили в качестве врио главы Пензенской области
Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко на церемонии, состоявшейся в региональном парламенте.
«Олег Владимирович прекрасно знает ситуацию, сложившуюся в регионе, понимает, какие проблемы волнуют жителей. Уверен, что с его опытом ему удастся наладить эффективную работу в регионе, чтобы люди почувствовали заботу власти, и качество жизни улучшилось», — приводит слова Комарова пресс-центр заксобрания региона.
В числе оперативных задач, стоящих перед руководством области, Мельниченко назвал расширение кампании по вакцинации населения региона от коронавируса, проведение антипаводковых мероприятий, подготовку к посевной, а также профилактику лесных пожаров.
Мельниченко был назначен врио губернатора в пятницу указом президента России Владимира Путина. Новый временный глава региона с 2017 г. является председателем комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Также он представляет в Совфеде Пензенскую область.
Ранее, 23 марта, Путин отправил в отставку губернатора региона Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Перед этим чиновник был арестован до 20 мая 2021 г. по обвинению в получении взятки на сумму свыше 31 млн руб. После увольнения Белозерцева в отставку ушло правительство Пензенской области. Досрочные выборы губернатора региона запланированы на 19 сентября.