Мельниченко представили в качестве врио главы Пензенской области

Ранее, 23 марта, Путин отправил в отставку губернатора региона Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Перед этим чиновник был арестован до 20 мая 2021 г. по обвинению в получении взятки на сумму свыше 31 млн руб. После увольнения Белозерцева в отставку ушло правительство Пензенской области. Досрочные выборы губернатора региона запланированы на 19 сентября.