Врио губернатора Пензенской области заявил о намерении участвовать в выборах
Назначенный на пост временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил о намерении участвовать в сентябрьских выборах главы региона.
«Да, на выборы я пойду. От «Единой России»» — сказал он агентству ТАСС.
Также Мельниченко перечислил приоритеты на новой должности. Среди них — «реализация приоритетных национальных проектов, весь комплекс мероприятий, связанных с COVID-19 и организацией прививочной кампании населения, противопаводковые мероприятия, подготовка к посевному сезону, пожароопасному периоду».
Мельниченко был назначен врио губернатора ранее сегодня указом президента России Владимира Путина. Новый временный глава региона с 2017 г. является председателем комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Также он представляет в Совфеде Пензенскую область.
Ранее, 23 марта, Путин отправил в отставку губернатора региона Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Перед этим чиновник был арестован до 20 мая 2021 г. по обвинению в получении взятки на сумму свыше 31 млн руб. После увольнения Белозерцева в отставку ушло правительство Пензенской области. Досрочные выборы губернатора региона запланированы на 19 сентября.