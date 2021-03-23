Путин отправил в отставку подозреваемого во взяточничестве губернатора Белозерцева

По данным Следственного комитета (СК), с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев через посредников получил от основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на обозначенную сумму. Взамен «Биотэк» должен был получить конкурентное преимущество «при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств» для медицинских учреждений Пензенской области.