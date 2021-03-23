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Путин отправил в отставку подозреваемого во взяточничестве губернатора Белозерцева

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Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, сообщается на сайте Кремля. Свой пост чиновник занимал с мая 2015 г.

«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — сказано в тексте документа.

Вчера Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева до 20 мая 2021 г. Его обвиняют в получении взятки на сумму свыше 31 млн руб. Сам чиновник свою вину не признает.

По данным Следственного комитета (СК), с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев через посредников получил от основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на обозначенную сумму. Взамен «Биотэк» должен был получить конкурентное преимущество «при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств» для медицинских учреждений Пензенской области.

Шпигель, его супруга и Колосков арестованы до 20 мая. Та же мера пресечения избрана в отношении еще двух фигурантов дела — заместителя руководителя представительства Пензенской области в Москве Федора Федотова и водителя представительства Геннадия Маркова.

В зависимости от роли каждого из фигурантов дела им выдвинули обвинение в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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