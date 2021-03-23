Путин отправил в отставку подозреваемого во взяточничестве губернатора Белозерцева
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, сообщается на сайте Кремля. Свой пост чиновник занимал с мая 2015 г.
«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — сказано в тексте документа.
Вчера Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева до 20 мая 2021 г. Его обвиняют в получении взятки на сумму свыше 31 млн руб. Сам чиновник свою вину не признает.
По данным Следственного комитета (СК), с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев через посредников получил от основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на обозначенную сумму. Взамен «Биотэк» должен был получить конкурентное преимущество «при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств» для медицинских учреждений Пензенской области.
Шпигель, его супруга и Колосков арестованы до 20 мая. Та же мера пресечения избрана в отношении еще двух фигурантов дела — заместителя руководителя представительства Пензенской области в Москве Федора Федотова и водителя представительства Геннадия Маркова.
В зависимости от роли каждого из фигурантов дела им выдвинули обвинение в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).