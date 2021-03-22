Суд арестовал пензенского губернатора на два месяца

Суд арестовал пензенского губернатора на два месяцаЕго обвиняют в получении взятки
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взятки на сумму более 31 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«В отношении Белозерцева ходатайство следователя удовлетворено. Избрана стража до 20 мая 2021 года», — сказано в сообщении.
Накануне Белозерцев и другие фигуранты уголовного дела о взяточничестве были задержаны силами сотрудников Следственного комитета (СК), Министерства внутренних дел (МВД) и Росгвардии. По данным СК, с января по сентябрь прошлого года губернатор через посредников получил от основателя и председателя совета директоров фармацевтического холдинга «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его жены и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму свыше 31 млн руб.
Предполагалось, что взамен «БИОТЭК» получит конкурентное преимущество «при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств» для медицинских учреждений Пензенской области.
Фигурантами дела СК назвал также Федора Федотова и Геннадия Маркова. Как отмечают «РИА Новости», первый занимает пост заместителя директора представительства правительства Пензенской области при правительстве России, а второй является водителем представительства.
В зависимости от роли каждого из фигурантов дела им выдвинули обвинение в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). В целом следствие ходатайствовало об аресте шести человек.
На данный момент Белозерцев, который, по данным источника ТАСС, не признал свою вину, все еще находится в должности губернатора Пензенской области. Ее он занимает с мая 2015 г. При этом сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что чиновник может быть уволен в связи с утратой доверия.