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Суд арестовал пензенского губернатора на два месяца

Его обвиняют в получении взятки
Наталья Иванкина
Пресс-служба Басманного суда

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взятки на сумму более 31 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

«В отношении Белозерцева ходатайство следователя удовлетворено. Избрана стража до 20 мая 2021 года», — сказано в сообщении.

Накануне Белозерцев и другие фигуранты уголовного дела о взяточничестве были задержаны силами сотрудников Следственного комитета (СК), Министерства внутренних дел (МВД) и Росгвардии. По данным СК, с января по сентябрь прошлого года губернатор через посредников получил от основателя и председателя совета директоров фармацевтического холдинга «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его жены и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму свыше 31 млн руб.

В Пензенской области задержаны губернатор и крупный бизнесмен

Бориса Шпигеля подозревают в даче взяток Ивану Белозерцеву

Предполагалось, что взамен «БИОТЭК» получит конкурентное преимущество «при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств» для медицинских учреждений Пензенской области.

Фигурантами дела СК назвал также Федора Федотова и Геннадия Маркова. Как отмечают «РИА Новости», первый занимает пост заместителя директора представительства правительства Пензенской области при правительстве России, а второй является водителем представительства. 

В зависимости от роли каждого из фигурантов дела им выдвинули обвинение в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). В целом следствие ходатайствовало об аресте шести человек.

На данный момент Белозерцев, который, по данным источника ТАСС, не признал свою вину, все еще находится в должности губернатора Пензенской области. Ее он занимает с мая 2015 г. При этом сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что чиновник может быть уволен в связи с утратой доверия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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