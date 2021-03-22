Суд арестовал пензенского губернатора на два месяца

Накануне Белозерцев и другие фигуранты уголовного дела о взяточничестве были задержаны силами сотрудников Следственного комитета (СК), Министерства внутренних дел (МВД) и Росгвардии. По данным СК, с января по сентябрь прошлого года губернатор через посредников получил от основателя и председателя совета директоров фармацевтического холдинга «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его жены и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму свыше 31 млн руб.