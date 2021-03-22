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Песков не исключил отставку пензенского губернатора из-за утраты доверия

Ведомости

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с задержанием по подозрению во взяточничестве губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, его отставка в связи с утратой доверия не исключена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он (Белозерцев. — прим. ред) до сих пор трудился губернатором области. Он был губернатором области, пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий», — сказал Песков. По его словам, Путин информирован «непосредственно о предпринимаемых действиях».

«Президент регулярно получает информацию по линии специальных служб и силовых ведомств», — сказал Песков. В то же время он не смог уточнить, запрашивал ли Кремль в прошлом году, в канун переизбрания Белозерцева, информацию о правоохранителей по связанным с ним коррупционным вопросам.

«Есть соответствующие подразделения антикоррупционные администрации президента, они получают данные. Они при необходимости устраивают проверочные мероприятия, но это работа непубличного характера», — сказал Песков.

Белозерцева и других фигурантов дела задержали накануне силами сотрудников СКР, МВД и Росгвардии. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев получил от основателя группы «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег, швейцарских часов, автомобиля Mercedes Benz V250D и других ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб. за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ для работы в области. Фигурантам дела предъявлено обвинение о даче взятки, получении взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ).

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следователи обнаружили в ходе обыска дома у Белозерцева около 500 млн руб. наличными.

Белозерцев в сентябре 2020 г., по данным ЦИК, набрал 78,72% голосов на выборах губернатора Пензенской области, таким образом переизбирался на второй пятилетний срок. Он возглавляет регион с 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных