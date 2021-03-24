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Правительство Пензенской области ушло в отставку

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Члены правительства Пензенской области подали в отставку в связи с увольнением губернатора Ивана Белозерцева, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления пресс-службы губернатора Дину Черемушкину. Чиновники продолжат работать до формирования нового правительства области.

«В соответствии с законом, правительство Пензенской области уходит в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина», — заявила Черемушкина.

22 марта Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева до 20 мая 2021 г. Его обвиняют в получении взятки на сумму свыше 31 млн руб. Сам чиновник свою вину не признает. 23 марта президент России Владимир Путин уволил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.

По данным Следственного комитета (СК), с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев через посредников получил от основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора фармкомпании «Фармация» Антона Колоскова деньги и другие ценности на сумму более 31 млн руб. взамен на помощь в получении госконтрактов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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