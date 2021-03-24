Правительство Пензенской области ушло в отставку
Члены правительства Пензенской области подали в отставку в связи с увольнением губернатора Ивана Белозерцева, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления пресс-службы губернатора Дину Черемушкину. Чиновники продолжат работать до формирования нового правительства области.
«В соответствии с законом, правительство Пензенской области уходит в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина», — заявила Черемушкина.
22 марта Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева до 20 мая 2021 г. Его обвиняют в получении взятки на сумму свыше 31 млн руб. Сам чиновник свою вину не признает. 23 марта президент России Владимир Путин уволил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.
По данным Следственного комитета (СК), с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев через посредников получил от основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора фармкомпании «Фармация» Антона Колоскова деньги и другие ценности на сумму более 31 млн руб. взамен на помощь в получении госконтрактов.