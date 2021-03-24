Правительство Пензенской области ушло в отставку

По данным Следственного комитета (СК), с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев через посредников получил от основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора фармкомпании «Фармация» Антона Колоскова деньги и другие ценности на сумму более 31 млн руб. взамен на помощь в получении госконтрактов.