Путин назначил Мельниченко врио губернатора Пензенской области

23 марта Путин уволил Ивана Белозерцева с должности губернатора в связи с утратой доверия. 22 марта Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева до 20 мая 2021 г. Его обвиняют в получении взятки на сумму свыше 31 млн руб.