Путин назначил Мельниченко врио губернатора Пензенской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области сенатора Олега Мельниченко. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области», — говорится в сообщении.
23 марта Путин уволил Ивана Белозерцева с должности губернатора в связи с утратой доверия. 22 марта Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева до 20 мая 2021 г. Его обвиняют в получении взятки на сумму свыше 31 млн руб.