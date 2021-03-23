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ЦИК назвал дату досрочных выборов губернатора Пензенской области

Ведомости

Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся 19 сентября, сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Евгений Шевченко.

«Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября. Таким образом, на данный момент в единый день голосования в девяти субъектах высших должностных лиц будут избирать на прямых выборах, в трех регионах их изберут депутаты законодательных органов соответствующих субъектов», — сказал он агентству «РИА Новости».

Сегодня президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Тот занимал свой пост с мая 2015 г.

Накануне чиновник был арестован на два месяца по подозрению в получении взятки на сумму свыше 31 млн руб. Вместе с ним арестованы также основатель фармацевтического холдинга «Биотэк» Борис Шпигель с супругой Евгенией, директор одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антон Колосков, заместитель руководителя представительства Пензенской области в Москве Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков. В зависимости от роли каждого им выдвинули обвинение в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).

Кроме того, 22 марта управление Следственного комитета России по Пензенской области сообщило, что бывшему председателю участковой избирательной комиссии предъявлено обвинение в фальсификации итогов выборов губернатора региона в 2020 г. Тогда, по официальным данным, победу в голосовании одержал Белозерцев.

Ранее по теме: Суд арестовал пензенского губернатора на два месяца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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