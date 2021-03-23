ЦИК назвал дату досрочных выборов губернатора Пензенской области

Накануне чиновник был арестован на два месяца по подозрению в получении взятки на сумму свыше 31 млн руб. Вместе с ним арестованы также основатель фармацевтического холдинга «Биотэк» Борис Шпигель с супругой Евгенией, директор одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антон Колосков, заместитель руководителя представительства Пензенской области в Москве Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков. В зависимости от роли каждого им выдвинули обвинение в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).