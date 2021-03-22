СК предъявил обвинение по делу о фальсификации выборов пензенского губернатора

Дело о вбросе голосов было возбуждено еще в ноябре 2020 г. Тогда волонтеры движения наблюдателей «Голос» в начале ноября рассказывали «7х7», что в Бессоновке на трех участках в единый день голосования закрывали камеры видеонаблюдения. На одной из записей якобы было видно, как члены комиссии взяли пачку бюллетеней и ушли в отдельную комнату. Тогда на выборах губернатора в Пензенской области победил действующий с 2015 г. глава региона Иван Белозерцев. По данным ЦИК, он набрал 78,72% голосов и, таким образом, переизбрался еще на один пятилетний срок.