СК предъявил обвинение по делу о фальсификации выборов пензенского губернатора
Управление Следственного комитета по Пензенской области предъявило обвинение экс-главе участковой избирательной комиссии по делу о фальсификации итогов голосования на выборах губернатора в 2020 г., которые выиграл арестованный ранее Иван Белозерцев.
«Бывшему председателю участковой избирательной комиссии (УИК. — прим. ред.) предъявлено обвинение в фальсификации итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ — прим. ред.). В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на окончание расследования уголовного дела», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по названной статье составляет четыре года лишения свободы.
По версии следствия, в Единый день голосования (ЕДГ) 13 сентября 2020 г., при проведении выборов губернатора Пензенской области, председатель УИК Бессоновского района «собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня (по 662 бюллетеня двух видов) заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования». При этом председатель УИК знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека, отмечает следствие.
По данным СК, председатель УИК «совместно с членами участковой избирательной комиссии, неосведомленными о противоправных действиях последней», неверно подсчитали голоса и внесли в протокол 662 избирателя, «фактически не явившихся на избирательный участок и не участвовавших в выборах».
Дело о вбросе голосов было возбуждено еще в ноябре 2020 г. Тогда волонтеры движения наблюдателей «Голос» в начале ноября рассказывали «7х7», что в Бессоновке на трех участках в единый день голосования закрывали камеры видеонаблюдения. На одной из записей якобы было видно, как члены комиссии взяли пачку бюллетеней и ушли в отдельную комнату. Тогда на выборах губернатора в Пензенской области победил действующий с 2015 г. глава региона Иван Белозерцев. По данным ЦИК, он набрал 78,72% голосов и, таким образом, переизбрался еще на один пятилетний срок.
22 марта Белозерцева арестовали на два месяца решением Басманного суда. Он обвиняется в получении взятки от основателя группы «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в виде денег, швейцарских часов, автомобиля Mercedes Benz V250D и других ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб. Эти средства, считает следствие, губернатор за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ для работы в области. Остальным четырем фигурантам дела предъявлено соответственно в даче взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ).