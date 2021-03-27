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Китай ввел ответные санкции против США и Канады

Ведомости

МИД Китая объявил о введении ответных санкций в отношении нескольких лиц и организаций в США и Канаде, сообщает Reuters.

Ранее министры иностранных дел ЕС включили в санкционный список 11 физлица и четыре юрлица. Они обвиняются в нарушении прав человека, преследованиях, пытках и бессудных казнях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в Конго, КНДР, Южном Судане и Эритрее. К санкциям присоединились также США, Канада и др.

Китай принял решение наложить санкции на председателя и заместителя председателя консультативной комиссии правительства США по международной религиозной свободе Гейл Манчин и Тони Перкинса и члена парламента Канады Майкла Чонга. Кроме того, санкции затронут и подкомитет канадского парламента по иностранным делам и международному развитию, который и представил доклад по ситуации в Синьцзяне.

«Китайское правительство твердо настроено защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития и призывает соответствующие стороны четко понимать ситуацию и исправлять свои ошибки», — отметили в китайском МИДе.

Ранее Китай также ввел ответные санкции и против Евросоюза, которые верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал неприемлимыми и достойными сожаления. Он также отметил, что в пакет санкций ЕС входят четыре человека и одна организация из Китая, которые принимали активное участие в разработке и осуществлении китайской политики в Синьцзяне.

Ранее по теме: Китай ввел ответные санкции против ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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