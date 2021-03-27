Китай ввел ответные санкции против США и Канады

Ранее Китай также ввел ответные санкции и против Евросоюза, которые верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал неприемлимыми и достойными сожаления. Он также отметил, что в пакет санкций ЕС входят четыре человека и одна организация из Китая, которые принимали активное участие в разработке и осуществлении китайской политики в Синьцзяне.