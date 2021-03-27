Китай ввел ответные санкции против США и Канады
МИД Китая объявил о введении ответных санкций в отношении нескольких лиц и организаций в США и Канаде, сообщает Reuters.
Ранее министры иностранных дел ЕС включили в санкционный список 11 физлица и четыре юрлица. Они обвиняются в нарушении прав человека, преследованиях, пытках и бессудных казнях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в Конго, КНДР, Южном Судане и Эритрее. К санкциям присоединились также США, Канада и др.
Китай принял решение наложить санкции на председателя и заместителя председателя консультативной комиссии правительства США по международной религиозной свободе Гейл Манчин и Тони Перкинса и члена парламента Канады Майкла Чонга. Кроме того, санкции затронут и подкомитет канадского парламента по иностранным делам и международному развитию, который и представил доклад по ситуации в Синьцзяне.
«Китайское правительство твердо настроено защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития и призывает соответствующие стороны четко понимать ситуацию и исправлять свои ошибки», — отметили в китайском МИДе.
Ранее Китай также ввел ответные санкции и против Евросоюза, которые верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал неприемлимыми и достойными сожаления. Он также отметил, что в пакет санкций ЕС входят четыре человека и одна организация из Китая, которые принимали активное участие в разработке и осуществлении китайской политики в Синьцзяне.