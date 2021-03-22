Китай ввел ответные санкции против ЕС

Ранее министры иностранных дел ЕС включили в санкционный список 11 физлица и четыре юрлица. Они обвиняются в нарушении прав человека, преследованиях, пытках и бессудных казнях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в Конго, КНДР, Южном Судане и Эритрее. Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении двух чеченских силовиков за нарушение прав человека.