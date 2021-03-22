Китай ввел ответные санкции против ЕС
МИД Китая объявил о введении ответных санкций в отношении индивидуальных лиц и организаций из Евросоюза, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление МИД КНР.
«Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию», — приводит агентство выдержку из заявления.
В китайском МИДе также подчеркнули, что шаг ЕС основывается на лжи, дезинформации, игнорировании и искажении фактов.
Ранее министры иностранных дел ЕС включили в санкционный список 11 физлица и четыре юрлица. Они обвиняются в нарушении прав человека, преследованиях, пытках и бессудных казнях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в Конго, КНДР, Южном Судане и Эритрее. Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении двух чеченских силовиков за нарушение прав человека.