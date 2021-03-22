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Китай ввел ответные санкции против ЕС

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МИД Китая объявил о введении ответных санкций в отношении индивидуальных лиц и организаций из Евросоюза, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление МИД КНР.

«Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию», — приводит агентство выдержку из заявления.

В китайском МИДе также подчеркнули, что шаг ЕС основывается на лжи, дезинформации, игнорировании и искажении фактов.

Ранее министры иностранных дел ЕС включили в санкционный список 11 физлица и четыре юрлица. Они обвиняются в нарушении прав человека, преследованиях, пытках и бессудных казнях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в Конго, КНДР, Южном Судане и Эритрее. Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении двух чеченских силовиков за нарушение прав человека.

Ранее по теме: ЕС ввел санкции против двух силовиков из Чечни за нарушение прав человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных