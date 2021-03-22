ЕС ввел санкции против двух силовиков из Чечни за нарушение прав человека

Это уже не первый раз, когда уроженцы Чечни подпадают под европейские и американские санкции в связи с нарушением прав человека. Ранее ограничения были наложены на самого Кадырова и ряд связанных с ним чиновников, бизнесменов, компаний и организаций. Всего, включая двух уроженцев России, в новом санкционном списке ЕС 11 физических и 4 юрлица. Они обвиняются в нарушении прав человека, преследованиях, пытках и бессудных казнях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в Конго, КНДР, Южном Судане и Эритрее.