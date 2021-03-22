Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

ЕС ввел санкции против двух силовиков из Чечни за нарушение прав человека

Ведомости

Евросоюз ввел санкции в отношении двух чеченских силовиков за нарушение прав человека, в частности, «преследование, пытки и казни политических оппонентов и ЛГБТ в республике». Санкционный список опубликован пресс-службой Евросовета.

Под ограничения попал командир спецотряда «Терек» и заместитель вице-премьера Чечни Абузайд Висмурадов. Он в санкционном списке ЕС назван «неофициальным телохранителем» главы республики Рамзана Кадырова. Он, по данным европейских чиновников, лично курирует преследования оппозиции и ЛГБТ с 2017 г.

Вторым чеченцем из фигурантов нового санкционного списка стал начальник управления МВД Чечни по Аргуну Аюб Катаев. Его, кроме преследования ЛГБТ, в Брюсселе обвинили в пытках, жестоком обращении с людьми, внесудебных казнях, убийствах и других нарушениях прав человека.

Этим двум лицам в рамках санкционного режима заморозят любые активы на территории ЕС. «Включенные в перечень лица подпадают под запрет на въезд в ЕС. Более того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам», — сообщает пресс-служба Евросовета.

Это уже не первый раз, когда уроженцы Чечни подпадают под европейские и американские санкции в связи с нарушением прав человека. Ранее ограничения были наложены на самого Кадырова и ряд связанных с ним чиновников, бизнесменов, компаний и организаций. Всего, включая двух уроженцев России, в новом санкционном списке ЕС 11 физических и 4 юрлица. Они обвиняются в нарушении прав человека, преследованиях, пытках и бессудных казнях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в Конго, КНДР, Южном Судане и Эритрее.

Ранее по теме: Песков прокомментировал жалобу полка имени Кадырова на «Новую газету»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных