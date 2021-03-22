ЕС ввел санкции против двух силовиков из Чечни за нарушение прав человека
Евросоюз ввел санкции в отношении двух чеченских силовиков за нарушение прав человека, в частности, «преследование, пытки и казни политических оппонентов и ЛГБТ в республике». Санкционный список опубликован пресс-службой Евросовета.
Под ограничения попал командир спецотряда «Терек» и заместитель вице-премьера Чечни Абузайд Висмурадов. Он в санкционном списке ЕС назван «неофициальным телохранителем» главы республики Рамзана Кадырова. Он, по данным европейских чиновников, лично курирует преследования оппозиции и ЛГБТ с 2017 г.
Вторым чеченцем из фигурантов нового санкционного списка стал начальник управления МВД Чечни по Аргуну Аюб Катаев. Его, кроме преследования ЛГБТ, в Брюсселе обвинили в пытках, жестоком обращении с людьми, внесудебных казнях, убийствах и других нарушениях прав человека.
Этим двум лицам в рамках санкционного режима заморозят любые активы на территории ЕС. «Включенные в перечень лица подпадают под запрет на въезд в ЕС. Более того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам», — сообщает пресс-служба Евросовета.
Это уже не первый раз, когда уроженцы Чечни подпадают под европейские и американские санкции в связи с нарушением прав человека. Ранее ограничения были наложены на самого Кадырова и ряд связанных с ним чиновников, бизнесменов, компаний и организаций. Всего, включая двух уроженцев России, в новом санкционном списке ЕС 11 физических и 4 юрлица. Они обвиняются в нарушении прав человека, преследованиях, пытках и бессудных казнях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в Конго, КНДР, Южном Судане и Эритрее.