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Песков прокомментировал жалобу полка имени Кадырова на «Новую газету»

Ведомости

В Кремле не знакомы с видео, на котором бойцы полка ППС имени Ахмата Кадырова жалуются президенту Владимиру Путину на «нападки» и «информационную войну» со стороны «Новой газеты» из-за материала о якобы имевших место бессудных казнях в полку. Сам президент не может как-либо наказывать издание, поэтому обращение к нему «не по адресу», заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент РФ не является судебным органом, он не может принимать судебные решения. И он не может принимать иски в отношении редакции газеты... Безусловно оно (обращение чеченских силовиков. — прим. ред.) не по адресу. Конечно», — сказал Песков, отметив, что в Кремле «не знакомы с самим этим обращением, но "читали соответствующие обращения СМИ».

«Здесь нужно, конечно, исходить из юридических понятий. Такого юридического понятия, как информационная война, не существует», — сказал Песков, отметив, что в то же время существует понятие клеветы, и апеллировать нужно такими понятиями».

«Существуют возможности судебного опротестования информации, которая публикуется в СМИ. Существует возможность оспаривать какие-то отдельные факты, оспаривать материал целиком или предъявлять соответствующий иск о защите чести и достоинства или о клевете редакции издания. Вот это юридический подход», — сказал Песков, подчеркнув, что в случае неприятия какой-либо публикации в СМИ нужно, согласно соответствующему закону, запускать юридические процедуры.

«Безусловно безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой. Ничто не должно представлять угрозу журналистами. Но в случае публикации клевета должна преследоваться по закону», — заключил Песков.

Ранее полк ППС имени Кадырова пожаловался президенту Путину на «гнусные нападки» «Новой газеты», обвинив издание в том, что оно является «иностранным агентом» (в действительности не внесено в соответствующий реестр) и ведет «информационную войну» под руководством иностранных спецслужб, якобы оправдывая террористов.

Ранее по теме: Полк имени Кадырова пожаловался Путину на «Новую газету»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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