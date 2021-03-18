Песков прокомментировал жалобу полка имени Кадырова на «Новую газету»
В Кремле не знакомы с видео, на котором бойцы полка ППС имени Ахмата Кадырова жалуются президенту Владимиру Путину на «нападки» и «информационную войну» со стороны «Новой газеты» из-за материала о якобы имевших место бессудных казнях в полку. Сам президент не может как-либо наказывать издание, поэтому обращение к нему «не по адресу», заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент РФ не является судебным органом, он не может принимать судебные решения. И он не может принимать иски в отношении редакции газеты... Безусловно оно (обращение чеченских силовиков. — прим. ред.) не по адресу. Конечно», — сказал Песков, отметив, что в Кремле «не знакомы с самим этим обращением, но "читали соответствующие обращения СМИ».
«Здесь нужно, конечно, исходить из юридических понятий. Такого юридического понятия, как информационная война, не существует», — сказал Песков, отметив, что в то же время существует понятие клеветы, и апеллировать нужно такими понятиями».
«Существуют возможности судебного опротестования информации, которая публикуется в СМИ. Существует возможность оспаривать какие-то отдельные факты, оспаривать материал целиком или предъявлять соответствующий иск о защите чести и достоинства или о клевете редакции издания. Вот это юридический подход», — сказал Песков, подчеркнув, что в случае неприятия какой-либо публикации в СМИ нужно, согласно соответствующему закону, запускать юридические процедуры.
«Безусловно безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой. Ничто не должно представлять угрозу журналистами. Но в случае публикации клевета должна преследоваться по закону», — заключил Песков.
Ранее полк ППС имени Кадырова пожаловался президенту Путину на «гнусные нападки» «Новой газеты», обвинив издание в том, что оно является «иностранным агентом» (в действительности не внесено в соответствующий реестр) и ведет «информационную войну» под руководством иностранных спецслужб, якобы оправдывая террористов.