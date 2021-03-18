Песков прокомментировал жалобу полка имени Кадырова на «Новую газету»

«Президент РФ не является судебным органом, он не может принимать судебные решения. И он не может принимать иски в отношении редакции газеты... Безусловно оно (обращение чеченских силовиков. — прим. ред.) не по адресу. Конечно», — сказал Песков, отметив, что в Кремле «не знакомы с самим этим обращением, но "читали соответствующие обращения СМИ».