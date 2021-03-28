Блинкен назвал санкции Китая безосновательными

Ранее министры иностранных дел ЕС включили в санкционный список 11 физлиц и четыре юрлица. Они обвиняются в нарушении прав человека, преследованиях, пытках и бессудных казнях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в Конго, КНДР, Южном Судане и Эритрее. К санкциям присоединились также США, Канада и др. Как позднее уточнил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в пакет санкций ЕС входят четыре человека и одна организация из Китая, которые принимали активное участие в разработке и осуществлении китайской политики в Синьцзяне.