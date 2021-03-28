Блинкен назвал санкции Китая безосновательными
США осуждают безосновательные санкции Китая в отношении двух своих граждан, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции Китайской Народной Республики... Попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в защиту прав человека и основных свобод, лишь способствуют усилению международного внимания к продолжающемуся геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне», — говорится в сообщении.
США призывают Китай положить конец нарушениям прав человека в Синьцзяне, добавил он.
Ранее министры иностранных дел ЕС включили в санкционный список 11 физлиц и четыре юрлица. Они обвиняются в нарушении прав человека, преследованиях, пытках и бессудных казнях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в Конго, КНДР, Южном Судане и Эритрее. К санкциям присоединились также США, Канада и др. Как позднее уточнил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в пакет санкций ЕС входят четыре человека и одна организация из Китая, которые принимали активное участие в разработке и осуществлении китайской политики в Синьцзяне.
Накануне Китай принял решение наложить санкции на председателя и заместителя председателя консультативной комиссии правительства США по международной религиозной свободе Гейл Манчин и Тони Перкинса и члена парламента Канады Майкла Чонга. Кроме того, санкции затронут и подкомитет канадского парламента по иностранным делам и международному развитию.