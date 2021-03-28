Россия готова помочь Египту снять с мели заблокировавшее Суэцкий канал судно
Россия готова оказать необходимую помощь Египту в работах по разблокировке Суэцкого канала, рассказал российский посол в Каире Георгий Борисенко в беседе с «РИА Новости».
«Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и, естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», — рассказал он.
По словам посла, на данный момент каких-либо запросов от Каира не поступало.
23 марта Ever Given с 20 000 контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 300 судов.
Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней. Однако позже глава участвовавшей в операции компании Boskalis Питер Бердовски в эфире нидерландского телеканала NOS предупредил, что, вопреки ожиданиям, срок работ может увеличиться до нескольких недель. По его словам, это связано с тем, что контейнеровоз глубоко зарылся в неровный грунт у берега канала и просто отбуксировать его не выйдет.
Позднее источники The Wall Street Journal, отмечая успехи, достигнутые специалистами в пятницу, допустили, что судно удастся снять с мели 27 марта, однако этого так и не произошло. В воскресенье, 28 марта, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать подготовку к частичной разгрузке судна, сообщило Alarabiya News со ссылкой на местные СМИ.