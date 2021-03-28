Блинкен заявил о намерении США наращивать санкции против «Северного потока – 2»

«Мы считаем, что это (строительство газопровода) плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии. И это то, что я сделал. В Конгрессе придерживаются такого же мнения. Согласно законодательству, мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве и пытаются достроить трубопровод. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать делать это», — цитирует его ТАСС.