Блинкен заявил о намерении США наращивать санкции против «Северного потока – 2»
Вашингтон донес до Берлина свою позицию по «Северному потоку — 2» и намерен продолжить наращивать санкции в отношении газопровода, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.
«Мы считаем, что это (строительство газопровода) плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии. И это то, что я сделал. В Конгрессе придерживаются такого же мнения. Согласно законодательству, мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве и пытаются достроить трубопровод. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать делать это», — цитирует его ТАСС.
Блинкен с сожалением отметил существующие разногласия США и Германии по трубопроводу, отметив, что практически во всех других областях две страны работают «более тесно, чем когда бы то ни было».
Ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 уведомила, что укладку двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г. Затем строительство «Северного потока – 2» было продлено до сентября. «Газпром» планирует ввести его в эксплуатацию в 2021 г. 4 марта топ-менеджер немецкого концерна Uniper сообщил, что строительство газопровода завершено на 98%.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против ряда компаний, участвующих в проекте, США ввели санкции в 2019 г., а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве – проявлением нечестной конкуренции.