Польша аннулировала документы двух кораблей из-за «Северного потока – 2»
Польские власти приняли решение лишить своего флага два судна, которые, как утверждается, участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2», сообщило «Польское радио».
«Эти два корабля принадлежат немецкому судовладельцу, но плавают под польским флагом. Они были зарегистрированы Морской палатой в Гданьске. Они работают над проектом "Северный поток — 2"», — рассказал замминистра инфраструктуры Гжегож Витковский.
Речь идет о судах Krebs Geo и Krebs Jet. Чиновник уточнил, что теперь этим кораблям запрещено появляться в польских водах.
26 марта председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в ходе общения с журналистами в Берлине заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено в этом году.
Ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 уведомила, что укладку двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г. Затем строительство «Северного потока – 2» было продлено до сентября. «Газпром» планирует ввести его в эксплуатацию в 2021 г. 4 марта топ-менеджер немецкого концерна Uniper сообщил, что строительство газопровода завершено на 98%.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против ряда компаний, участвующих в проекте, США ввели санкции в 2019 г., а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве – проявлением нечестной конкуренции.