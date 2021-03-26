В «Газпроме» назвали сроки завершения строительства «Северного потока — 2»
Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено в этом году. С таким утверждением выступил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в ходе общения с журналистами в Берлине, его слова передает ТАСС.
«Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — сказал он. По словам Зубкова, работы над газопроводом выполнены на «90-92%».
Ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 уведомила, что укладку двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г. Затем строительство «Северного потока – 2» было продлено до сентября. «Газпром» планирует ввести его в эксплуатацию в 2021 г. 4 марта топ-менеджер немецкого концерна Uniper сообщил, что строительство газопровода завершено на 98%.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против ряда компаний, участвующих в проекте, США ввели санкции в 2019 г., а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве – проявлением нечестной конкуренции.