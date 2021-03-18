Госдеп потребовал остановить строительство «Северного потока — 2»
Госдепартамент США предупредил компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», о риске попадания под санкции. Американский госсекретарь Энтони Блинкен потребовал от них прекратить связанные с реализацией проекта работы.
«Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в строительстве трубопровода "Северный поток — 2", рискует подпасть под санкции США и должна немедленно прекратить работу», — приводится на сайте Госдепа заявление Блинкена.
«Этот трубопровод — геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить ее энергобезопасность», — подчеркивается в заявлении.
11 марта Блинкен заявил, что Вашингтон продолжает изучать возможности применения дополнительных санкций в отношении «Северного потока — 2». Ранее под санкции попали судно-трубоукладчик «Фортуна» и ее владелец, компания КВТ-РУС.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против ряда компаний, участвующих в проекте, США ввели санкции в 2019 году, а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве — проявлением нечестной конкуренции.