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Госдеп потребовал остановить строительство «Северного потока — 2»

Ведомости

Госдепартамент США предупредил компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», о риске попадания под санкции. Американский госсекретарь Энтони Блинкен потребовал от них прекратить связанные с реализацией проекта работы. 

«Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в строительстве трубопровода "Северный поток — 2", рискует подпасть под санкции США и должна немедленно прекратить работу», — приводится на сайте Госдепа заявление Блинкена.

«Этот трубопровод — геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить ее энергобезопасность», — подчеркивается в заявлении. 

11 марта Блинкен заявил, что Вашингтон продолжает изучать возможности применения дополнительных санкций в отношении «Северного потока — 2». Ранее под санкции попали судно-трубоукладчик «Фортуна» и ее владелец, компания КВТ-РУС.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против ряда компаний, участвующих в проекте, США ввели санкции в 2019 году, а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве — проявлением нечестной конкуренции.

Ранее по теме: В Дании объявили о начале прокладки нитки «Северного потока — 2» в конце марта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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