В Дании объявили о начале прокладки нитки «Северного потока — 2» в конце марта
Прокладка второй нитки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании должны начаться в конце марта, сообщает ТАСС со ссылкой на график компании Nord Stream 2 AG, представленный Датским энергетическим агентством.
«Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала», — говорится в документе.
Ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 уведомила, что укладку двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г. Затем строительство «Северного потока – 2» было продлено до сентября. «Газпром» планирует ввести его в эксплуатацию в 2021 г. 4 марта топ-менеджер немецкого концерна Uniper сообщил, что строительство газопровода завершено на 98%.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». США считают проект «угрозой энергетической безопасности» Европы.
Строительство газопровода было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков и впоследствии других участников проекта. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что администрация Соединенных Штатов сфокусирована на противодействии завершению строительства «Северного потока – 2».